https://ria.ru/20230126/obstrel-1847561317.html

Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР

Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР

Украинские войска выпустили по Белокуракино в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:54

2023-01-26T12:54

2023-01-26T12:54

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Белокуракино в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.25 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

сша

украина

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в мире, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк