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Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР
Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР
Украинские войска выпустили по Белокуракино в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:54
2023-01-26T12:54
2023-01-26T12:54
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Белокуракино в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.25 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Белокуракино с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
Украинские войска обстреляли Белокуракино в ЛНР
СЦКК ЛНР: украинские войска выпустили три ракеты из HIMARS по Белокуракино