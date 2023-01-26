https://ria.ru/20230126/obstrel-1847523826.html
ВСУ обстреляли Макеевку
ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 26.01.2023
ВСУ обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:11
2023-01-26T11:11
2023-01-26T11:11
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847464985.html
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины