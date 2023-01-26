https://ria.ru/20230126/obstrel-1847498536.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку

Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:40

2023-01-26T09:40

2023-01-26T09:40

в мире

макеевка

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 26 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 01.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 09.00 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230126/dnr-1847470679.html

https://ria.ru/20230126/obstrel-1847490009.html

макеевка

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато