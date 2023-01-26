https://ria.ru/20230126/novosibirsk-1847535156.html

ОП Новосибирской области рекомендовала назначать мэра столицы региона

ОП Новосибирской области рекомендовала назначать мэра столицы региона - РИА Новости, 26.01.2023

ОП Новосибирской области рекомендовала назначать мэра столицы региона

Общественная палата Новосибирской области после ряда экспертных обсуждений рекомендовала отменить прямые выборы мэра Новосибирска в пользу его конкурсного... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:41

2023-01-26T11:41

2023-01-26T11:41

политика

новосибирская область

новосибирск

россия

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НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Общественная палата Новосибирской области после ряда экспертных обсуждений рекомендовала отменить прямые выборы мэра Новосибирска в пользу его конкурсного назначения, соответствующую инициативу представят в заксобрание региона. Две недели назад члены и эксперты общественной палаты Новосибирской области начали обсуждение актуальности вопроса, рассмотрели опыт правоприменительной практики конкурсного назначения мэров в других городах России. По итогам заседания комиссий этот вопрос вынесли на обсуждение совета палаты в четверг. "Мы понимаем, что система конкурсного назначения в данной конкретной экономической и общественной ситуации, наверное, более оперативна в управлении, мы видим, что усиливается финансирование… Это нам гарантируем, что к руководству придет грамотный и профессиональный управленец. Наши эксперты выступили в поддержку конкурсного назначения", - сказала председатель общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, отметив, что проект соответствующего решения общественная палата направит для рассмотрения депутатам законодательного собрания региона. В ходе заседания глава новосибирского областного совета ветеранов, экс-сенатор Виктор Леонов сказал, что в вопросе руководителей муниципальных образований нужно приходить к единому федеральному стандарту. По его мнению, прямые выборы мэра - это "мнимая самостоятельность" и "в ущерб свободе потеря профессионализма". Он причислил себя к глубоким сторонникам того, чтобы руководители муниципальных органов власти назначались. Актуальность поднимаемой темы общественники объясняют необходимостью соблюдения федерального законодательства о муниципальных выборах глав городов. При этом в палату поступает много обращений от жителей города и общественных объединений по качеству дорог, вопросам ЖКХ и другим. В то же время обращения от палаты в муниципалитет по этим вопросам в течение последних лет результата не приносят, а опыт российских регионов, которые перешли к процедуре конкурсного назначения мэров городов, говорит о том, что эта модель себя полностью оправдала, считают в общественной палате. На данный момент прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, - остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В конце прошлого года прямые выборы градоначальника отменили в Томске.

https://ria.ru/20221206/tomsk-1836595331.html

https://ria.ru/20191119/1561120696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, новосибирская область, новосибирск, россия