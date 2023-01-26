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Норвежский эксперт считает, что танки для Киева втягивают Осло в конфликт - РИА Новости, 26.01.2023
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Норвежский эксперт считает, что танки для Киева втягивают Осло в конфликт
Норвежский эксперт считает, что танки для Киева втягивают Осло в конфликт - РИА Новости, 26.01.2023
Норвежский эксперт считает, что танки для Киева втягивают Осло в конфликт
Норвежский эксперт Джули Вильхельмсен предупреждает, что поставка Осло танков для Киева может иметь тяжелые последствия и втянуть Норвегию в конфликт, однако... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:59
2023-01-26T11:59
сергей лавров
украина
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норвегия
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МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Норвежский эксперт Джули Вильхельмсен предупреждает, что поставка Осло танков для Киева может иметь тяжелые последствия и втянуть Норвегию в конфликт, однако министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам это отрицает, добавляя, что Украина имеет право на помощь, передает телекомпания NRK. Такое мнение министр высказал в программе телекомпании NRK в четверг после того, как в среду заявил о готовности поставить Украине танки Leopard типа 2A4, не уточнив их количество. Министру задали вопрос о том, не считает ли он, что поставка танков глубже втягивает Норвегию и НАТО в конфликт. "Нет, я так не считаю. Мы не являемся стороной конфликта, но согласно международному праву, очевидно, что Украина имеет право на самооборону и на получение помощи.... Именно здесь Норвегия выступает в партнерстве с другими странами западного мира", - приводит телекомпания слова министра. Телекомпания приводит также мнение исследователя Норвежского института международных отношений (NUPI) Джули Вильхельмсен, которая, комментируя решение властей страны, заявила, что поставки танков могут еще больше вовлечь Норвегию в конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847441648.html
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сергей лавров, украина, россия, норвегия, нато, в мире
Сергей Лавров, Украина, Россия, Норвегия, НАТО, В мире
11:59 26.01.2023
 
Норвежский эксперт считает, что танки для Киева втягивают Осло в конфликт

Эксперт Вильхельмсен: поставка Осло танков для Киева может иметь тяжелые последствия

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Норвежский эксперт Джули Вильхельмсен предупреждает, что поставка Осло танков для Киева может иметь тяжелые последствия и втянуть Норвегию в конфликт, однако министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам это отрицает, добавляя, что Украина имеет право на помощь, передает телекомпания NRK.
Такое мнение министр высказал в программе телекомпании NRK в четверг после того, как в среду заявил о готовности поставить Украине танки Leopard типа 2A4, не уточнив их количество. Министру задали вопрос о том, не считает ли он, что поставка танков глубже втягивает Норвегию и НАТО в конфликт.
Танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 20:15Специальная военная операция на Украине
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"Нет, я так не считаю. Мы не являемся стороной конфликта, но согласно международному праву, очевидно, что Украина имеет право на самооборону и на получение помощи.... Именно здесь Норвегия выступает в партнерстве с другими странами западного мира", - приводит телекомпания слова министра.
Телекомпания приводит также мнение исследователя Норвежского института международных отношений (NUPI) Джули Вильхельмсен, которая, комментируя решение властей страны, заявила, что поставки танков могут еще больше вовлечь Норвегию в конфликт на Украине.
"Тогда русские смогут сказать, что мы должны использовать еще более тяжелое оружие, и может произойти эскалация в том смысле, что на Украине будет потеряно гораздо больше человеческих жизней. Потенциально (конфликт - ред.) может перейти... в войну между Россией и НАТО", - цитирует телекомпания слова эксперта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Танки не переломят ход конфликта на Украине, заявил немецкий эксперт
 
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