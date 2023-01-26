https://ria.ru/20230126/norvegiya-1847543537.html

Норвежский эксперт считает, что танки для Киева втягивают Осло в конфликт

Норвежский эксперт считает, что танки для Киева втягивают Осло в конфликт - РИА Новости, 26.01.2023

Норвежский эксперт считает, что танки для Киева втягивают Осло в конфликт

Норвежский эксперт Джули Вильхельмсен предупреждает, что поставка Осло танков для Киева может иметь тяжелые последствия и втянуть Норвегию в конфликт, однако... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:59

2023-01-26T11:59

2023-01-26T11:59

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МУРМАНСК, 26 янв – РИА Новости. Норвежский эксперт Джули Вильхельмсен предупреждает, что поставка Осло танков для Киева может иметь тяжелые последствия и втянуть Норвегию в конфликт, однако министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам это отрицает, добавляя, что Украина имеет право на помощь, передает телекомпания NRK. Такое мнение министр высказал в программе телекомпании NRK в четверг после того, как в среду заявил о готовности поставить Украине танки Leopard типа 2A4, не уточнив их количество. Министру задали вопрос о том, не считает ли он, что поставка танков глубже втягивает Норвегию и НАТО в конфликт. "Нет, я так не считаю. Мы не являемся стороной конфликта, но согласно международному праву, очевидно, что Украина имеет право на самооборону и на получение помощи.... Именно здесь Норвегия выступает в партнерстве с другими странами западного мира", - приводит телекомпания слова министра. Телекомпания приводит также мнение исследователя Норвежского института международных отношений (NUPI) Джули Вильхельмсен, которая, комментируя решение властей страны, заявила, что поставки танков могут еще больше вовлечь Норвегию в конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847441648.html

https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, украина, россия, норвегия, нато, в мире