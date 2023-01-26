https://ria.ru/20230126/nefteprodukty-1847706750.html
СМИ: ЕК подготовила предложения по потолку цен на российские нефтепродукты
СМИ: ЕК подготовила предложения по потолку цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ: ЕК подготовила предложения по потолку цен на российские нефтепродукты
Еврокомиссия направила предложение по потолку цен на российские нефтепродукты странам ЕС, обсуждение планируется 27 января, передает агентство Рейтер со ссылкой РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:40
2023-01-26T19:40
2023-01-26T19:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
еврокомиссия
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цены на нефть
в мире
санкции в отношении россии
g7
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Еврокомиссия направила предложение по потолку цен на российские нефтепродукты странам ЕС, обсуждение планируется 27 января, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного европейского чиновника.Ранее агентство Блумберг сообщало, что в ЕС изучают возможность ввести лимит цен на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией, например на дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель, и лимит в 45 долларов за баррель за российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, например на мазут."Предложение (ЕК) было направлено правительствам ЕС, представители которых обсудят его на встрече в пятницу днем, с целью заключения сделки до вступления в силу 5 февраля ограничения цен на импортируемые российские нефтепродукты в соответствии с соглашением между странами G7", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20230125/neft-1847358556.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, еврокомиссия, евросоюз, цены на нефть, в мире, санкции в отношении россии, g7, нефть, санкции
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19:40 26.01.2023 (обновлено: 19:52 26.01.2023)
СМИ: ЕК подготовила предложения по потолку цен на российские нефтепродукты
Reuters: ЕК направила странам ЕС предложение по потолку цен на российские нефтепродукты