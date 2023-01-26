https://ria.ru/20230126/nefteprodukty-1847706750.html

СМИ: ЕК подготовила предложения по потолку цен на российские нефтепродукты

СМИ: ЕК подготовила предложения по потолку цен на российские нефтепродукты - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ: ЕК подготовила предложения по потолку цен на российские нефтепродукты

Еврокомиссия направила предложение по потолку цен на российские нефтепродукты странам ЕС, обсуждение планируется 27 января, передает агентство Рейтер со ссылкой РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T19:40

2023-01-26T19:40

2023-01-26T19:52

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Еврокомиссия направила предложение по потолку цен на российские нефтепродукты странам ЕС, обсуждение планируется 27 января, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного европейского чиновника.Ранее агентство Блумберг сообщало, что в ЕС изучают возможность ввести лимит цен на российские нефтепродукты, торгующиеся с премией, например на дизельное топливо, на уровне 100 долларов за баррель, и лимит в 45 долларов за баррель за российские нефтепродукты, торгующиеся со скидкой, например на мазут."Предложение (ЕК) было направлено правительствам ЕС, представители которых обсудят его на встрече в пятницу днем, с целью заключения сделки до вступления в силу 5 февраля ограничения цен на импортируемые российские нефтепродукты в соответствии с соглашением между странами G7", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20230125/neft-1847358556.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, еврокомиссия, евросоюз, цены на нефть, в мире, санкции в отношении россии, g7, нефть, санкции