https://ria.ru/20230126/nasilie-1847561916.html

В Туве расследуют дело о сексуальном насилии над десятилетним мальчиком

В Туве расследуют дело о сексуальном насилии над десятилетним мальчиком - РИА Новости, 26.01.2023

В Туве расследуют дело о сексуальном насилии над десятилетним мальчиком

Следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над десятилетним ребенком в одном из районов Тувы, сообщают в республиканском СУСК. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:55

2023-01-26T12:55

2023-01-26T12:55

происшествия

россия

республика тыва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над десятилетним ребенком в одном из районов Тувы, сообщают в республиканском СУСК. "В следственные органы поступило сообщение о совершении в отношении 10-летнего местного жителя преступления сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия)", - говорится в сообщении. В республиканском главке СУСК РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в одном из районов республики. Заявление о произошедшем поступило от матери мальчика. "Мы проверяем сам факт. В настоящее время ребенок находится в больнице, его осматривают врачи, назначены экспертизы", - сказала собеседница агентства. По ее словам, как только станет возможным, его опросят следователи, выясняются все обстоятельства, назначены судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20230126/yakutsk-1847484714.html

https://ria.ru/20230125/menson-1847292971.html

россия

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика тыва