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В Туве расследуют дело о сексуальном насилии над десятилетним мальчиком
В Туве расследуют дело о сексуальном насилии над десятилетним мальчиком - РИА Новости, 26.01.2023
В Туве расследуют дело о сексуальном насилии над десятилетним мальчиком
Следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над десятилетним ребенком в одном из районов Тувы, сообщают в республиканском СУСК. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:55
2023-01-26T12:55
2023-01-26T12:55
происшествия
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республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 26 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над десятилетним ребенком в одном из районов Тувы, сообщают в республиканском СУСК. "В следственные органы поступило сообщение о совершении в отношении 10-летнего местного жителя преступления сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия)", - говорится в сообщении. В республиканском главке СУСК РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в одном из районов республики. Заявление о произошедшем поступило от матери мальчика. "Мы проверяем сам факт. В настоящее время ребенок находится в больнице, его осматривают врачи, назначены экспертизы", - сказала собеседница агентства. По ее словам, как только станет возможным, его опросят следователи, выясняются все обстоятельства, назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20230126/yakutsk-1847484714.html
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происшествия, россия, республика тыва
Происшествия, Россия, Республика Тыва
В Туве расследуют дело о сексуальном насилии над десятилетним мальчиком
В Туве СК возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над десятилетним мальчиком