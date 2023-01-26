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В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставки танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023
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В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставки танков Украине
В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставки танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023
В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставки танков Украине
В Мюнхене ночью на улицы вышли сотни жителей, протестующих против поставок танков и вооружения Украине и выступающих за дипломатическое урегулирование... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T00:44
2023-01-26T08:54
в мире
олаф шольц
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
германия
нато
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БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. В Мюнхене ночью на улицы вышли сотни жителей, протестующих против поставок танков и вооружения Украине и выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта.Организатором протеста выступает мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает". — Прим. ред.), которая позиционирует себя вне политических векторов. В анонсе к мероприятию группа требует созидать мир без оружия и санкций.В соцсетях распространяются видео, где большая толпа демонстрантов идет по городу за группой барабанщиков и собирается на центральной площади перед ратушей на Мариенплаце.На плакатах и флагах протестующие призывают к миру и выступают против поставки танков Украине.В среду правительство Германии объявило о передаче Украине немецких танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет канцлера Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу.Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских военных в ФРГ. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
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в мире, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, германия, нато
В мире, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Германия, НАТО
00:44 26.01.2023 (обновлено: 08:54 26.01.2023)
 
В Мюнхене прошла массовая демонстрация против поставки танков Украине

Сотни жителей Мюнхена вышли на протесты против поставок немецких танков Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. В Мюнхене ночью на улицы вышли сотни жителей, протестующих против поставок танков и вооружения Украине и выступающих за дипломатическое урегулирование конфликта.
Организатором протеста выступает мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встает". — Прим. ред.), которая позиционирует себя вне политических векторов. В анонсе к мероприятию группа требует созидать мир без оружия и санкций.
В соцсетях распространяются видео, где большая толпа демонстрантов идет по городу за группой барабанщиков и собирается на центральной площади перед ратушей на Мариенплаце.
На плакатах и флагах протестующие призывают к миру и выступают против поставки танков Украине.
В среду правительство Германии объявило о передаче Украине немецких танков Leopard 2. Этому предшествовало сильное давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет канцлера Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу.
Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских военных в ФРГ. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 16:54Специальная военная операция на Украине
Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву
 
В миреОлаф ШольцСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияГерманияНАТО
 
 
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