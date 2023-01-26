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Мурманский губернатор предложил делать скидки на туруслуги для местных - РИА Новости, 26.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230126/murmansk-1847601912.html
Мурманский губернатор предложил делать скидки на туруслуги для местных
Мурманский губернатор предложил делать скидки на туруслуги для местных - РИА Новости, 26.01.2023
Мурманский губернатор предложил делать скидки на туруслуги для местных
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил запустить систему скидок на туристические услуги для местных жителей. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:45
2023-01-26T18:46
туризм
новости - туризм
мурманск
мурманская область
баренцево море
андрей чибис
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МУРМАНСК, 26 янв — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил запустить систему скидок на туристические услуги для местных жителей.В качестве примера глава региона привел знаменитое село Териберка на берегу Баренцева моря, куда только по официальным данным приезжают около 50 тысяч путешественников в год."Цены на отдых там такие, что мало кто может себе позволить из тех, кто живет в Мурманской области, даже с учетом северных зарплат", — пояснил губернатор.Чибис также отметил, что отрасль туризма в регионе динамично растет. Например, за прошедшие новогодние праздники регион посетили на 16 процентов больше человек, чем в тот же период прошлого года. В дни каникул было сложно забронировать места в отелях и попасть на экскурсию.
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новости - туризм, мурманск, мурманская область, баренцево море, андрей чибис
Туризм, Новости - Туризм, Мурманск, Мурманская область, Баренцево море, Андрей Чибис
18:45 26.01.2023 (обновлено: 18:46 26.01.2023)
 
Мурманский губернатор предложил делать скидки на туруслуги для местных

Мурманский губернатор Андрей Чибис предложил делать скидки на туруслуги для местных

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВид на Мурманск с вертолета
Вид на Мурманск с вертолета - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 26 янв — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил запустить систему скидок на туристические услуги для местных жителей.
"Я считаю принципиально важным, чтобы отдых на территории региона был доступен нашим жителям. Должна быть программа лояльности", — сказал губернатор на областном совете по туризму.
В качестве примера глава региона привел знаменитое село Териберка на берегу Баренцева моря, куда только по официальным данным приезжают около 50 тысяч путешественников в год.
"Цены на отдых там такие, что мало кто может себе позволить из тех, кто живет в Мурманской области, даже с учетом северных зарплат", — пояснил губернатор.
© РИА Новости / Павел ЛьвовТуристы фотографируются в селе Териберка Мурманской области
Туристы фотографируются в селе Териберка Мурманской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Туристы фотографируются в селе Териберка Мурманской области
Чибис также отметил, что отрасль туризма в регионе динамично растет. Например, за прошедшие новогодние праздники регион посетили на 16 процентов больше человек, чем в тот же период прошлого года. В дни каникул было сложно забронировать места в отелях и попасть на экскурсию.
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