https://ria.ru/20230126/murmansk-1847601912.html

Мурманский губернатор предложил делать скидки на туруслуги для местных

Мурманский губернатор предложил делать скидки на туруслуги для местных - РИА Новости, 26.01.2023

Мурманский губернатор предложил делать скидки на туруслуги для местных

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил запустить систему скидок на туристические услуги для местных жителей. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:45

2023-01-26T18:45

2023-01-26T18:46

туризм

новости - туризм

мурманск

мурманская область

баренцево море

андрей чибис

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МУРМАНСК, 26 янв — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил запустить систему скидок на туристические услуги для местных жителей.В качестве примера глава региона привел знаменитое село Териберка на берегу Баренцева моря, куда только по официальным данным приезжают около 50 тысяч путешественников в год."Цены на отдых там такие, что мало кто может себе позволить из тех, кто живет в Мурманской области, даже с учетом северных зарплат", — пояснил губернатор.Чибис также отметил, что отрасль туризма в регионе динамично растет. Например, за прошедшие новогодние праздники регион посетили на 16 процентов больше человек, чем в тот же период прошлого года. В дни каникул было сложно забронировать места в отелях и попасть на экскурсию.

https://ria.ru/20230125/oteli-1847031612.html

мурманск

мурманская область

баренцево море

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости - туризм, мурманск, мурманская область, баренцево море, андрей чибис