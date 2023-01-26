https://ria.ru/20230126/most-1847493412.html

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 26.01.2023

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 00.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено на три часа раньше... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:15

2023-01-26T09:15

2023-01-26T09:20

россия

чп на крымском мосту

крымский мост

общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 00.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено на три часа раньше запланированного срока, говорится в сообщении Минтранса РФ.В понедельник министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск."Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сообщает Минтранс в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230122/bolgariya-1846626073.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, чп на крымском мосту, крымский мост, общество