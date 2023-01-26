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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 26.01.2023
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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 26.01.2023
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 00.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено на три часа раньше... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:15
2023-01-26T09:20
россия
чп на крымском мосту
крымский мост
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 00.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено на три часа раньше запланированного срока, говорится в сообщении Минтранса РФ.В понедельник министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск."Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сообщает Минтранс в своем телеграм-канале.
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россия, чп на крымском мосту, крымский мост, общество
Россия, ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Общество
09:15 26.01.2023 (обновлено: 09:20 26.01.2023)
 
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение после ремонта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина смотрит на Крымский мост
Мужчина смотрит на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина смотрит на Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 00.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено на три часа раньше запланированного срока, говорится в сообщении Минтранса РФ.
В понедельник министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 26 января с 00.00 до 12.00 мск.
"Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сообщает Минтранс в своем телеграм-канале.
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РоссияЧП на Крымском мостуКрымский мостОбщество
 
 
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