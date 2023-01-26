https://ria.ru/20230126/moshenniki-1847549323.html
В России разоблачили сеть мошеннических колл-центров
В России разоблачили сеть мошеннических колл-центров - РИА Новости, 26.01.2023
В России разоблачили сеть мошеннических колл-центров
Полицейские в Новосибирске и Санкт-Петербурге задержали сразу десять участников организованной группы, обманувшей через сеть "колл-центров" как минимум 57... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:21
2023-01-26T12:21
2023-01-26T13:20
происшествия
ирина волк
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НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске и Санкт-Петербурге задержали сразу десять участников организованной группы, обманувшей через сеть "колл-центров" как минимум 57 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудниками ГУМВД по Новосибирской области на территории Санкт-Петербурга и Новосибирска задержаны десять участников организованной группы. Они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под предлогом помощи в получении кредитов", - рассказала она журналистам в четверг. Предварительно, владельцем криминального бизнеса был петербуржец, руководивший "колл-центрами" с февраля по август прошлого года. Схема сводилась к обзвону людей под видом "работников несуществующих банков" и предложении взять кредит. По семи адресам задержали десять подозреваемых. Предполагаемый организатор и его помощник жили в Санкт-Петербурге, а пятеро руководителей "колл-центров", кассир и два бухгалтера – в Новосибирске. "Установлено 57 потерпевших из девяти регионов России. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения", - отметила Волк. Лидера группы и семь соучастников заключили в СИЗО, еще двух поместили под домашний арест. Общая сумма ущерба пока не называется.
https://ria.ru/20230126/moshenniki-1847505057.html
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происшествия, ирина волк, россия, новосибирск, санкт-петербург
Происшествия, Ирина Волк, Россия, Новосибирск, Санкт-Петербург
12:21 26.01.2023 (обновлено: 13:20 26.01.2023)
В России разоблачили сеть мошеннических колл-центров
В Новосибирске и Санкт-Петербурге разоблачили сеть мошеннических колл-центров
НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске и Санкт-Петербурге задержали сразу десять участников организованной группы, обманувшей через сеть "колл-центров" как минимум 57 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУМВД по Новосибирской области
на территории Санкт-Петербурга и Новосибирска задержаны десять участников организованной группы. Они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под предлогом помощи в получении кредитов", - рассказала она журналистам в четверг.
Предварительно, владельцем криминального бизнеса был петербуржец, руководивший "колл-центрами" с февраля по август прошлого года. Схема сводилась к обзвону людей под видом "работников несуществующих банков" и предложении взять кредит.
"Затем под различными предлогами, например в качестве страховых взносов или оплаты курьерской доставки, получали от клиентов денежные средства, после чего переставали выходить на связь", - рассказали в МВД РФ.
По семи адресам задержали десять подозреваемых. Предполагаемый организатор и его помощник жили в Санкт-Петербурге, а пятеро руководителей "колл-центров", кассир и два бухгалтера – в Новосибирске.
"Установлено 57 потерпевших из девяти регионов России. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения", - отметила Волк. Лидера группы и семь соучастников заключили в СИЗО, еще двух поместили под домашний арест. Общая сумма ущерба пока не называется.