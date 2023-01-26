https://ria.ru/20230126/moshenniki-1847549323.html

В России разоблачили сеть мошеннических колл-центров

В России разоблачили сеть мошеннических колл-центров - РИА Новости, 26.01.2023

В России разоблачили сеть мошеннических колл-центров

Полицейские в Новосибирске и Санкт-Петербурге задержали сразу десять участников организованной группы, обманувшей через сеть "колл-центров" как минимум 57... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:21

2023-01-26T12:21

2023-01-26T13:20

происшествия

ирина волк

россия

новосибирск

санкт-петербург

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НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске и Санкт-Петербурге задержали сразу десять участников организованной группы, обманувшей через сеть "колл-центров" как минимум 57 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудниками ГУМВД по Новосибирской области на территории Санкт-Петербурга и Новосибирска задержаны десять участников организованной группы. Они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных под предлогом помощи в получении кредитов", - рассказала она журналистам в четверг. Предварительно, владельцем криминального бизнеса был петербуржец, руководивший "колл-центрами" с февраля по август прошлого года. Схема сводилась к обзвону людей под видом "работников несуществующих банков" и предложении взять кредит. По семи адресам задержали десять подозреваемых. Предполагаемый организатор и его помощник жили в Санкт-Петербурге, а пятеро руководителей "колл-центров", кассир и два бухгалтера – в Новосибирске. "Установлено 57 потерпевших из девяти регионов России. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения", - отметила Волк. Лидера группы и семь соучастников заключили в СИЗО, еще двух поместили под домашний арест. Общая сумма ущерба пока не называется.

https://ria.ru/20230126/moshenniki-1847505057.html

https://ria.ru/20230126/yakutsk-1847484714.html

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происшествия, ирина волк, россия, новосибирск, санкт-петербург