https://ria.ru/20230126/morozy-1847571288.html
Хабаровчанка погибла от переохлаждения в 50-градусный мороз
Хабаровчанка погибла от переохлаждения в 50-градусный мороз - РИА Новости, 26.01.2023
Хабаровчанка погибла от переохлаждения в 50-градусный мороз
Женщина погибла от переохлаждения в Николаевском районе Хабаровского края, когда на улице стоял мороз около 50 градусов, сообщили РИА Новости в Минздраве... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:21
2023-01-26T13:21
2023-01-26T16:08
происшествия
николаевский район
хабаровский край
николаевск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Женщина погибла от переохлаждения в Николаевском районе Хабаровского края, когда на улице стоял мороз около 50 градусов, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. "Еще двоих пациентов, которые получили обморожения в Николаевском районе, санбортом транспортируют в Краевую клиническую больницу № 1 имени профессора С. И. Сергеева. По предварительной информации, двое мужчин имеют обморожения лица и конечностей, состояние средней степени тяжести", — добавили в ведомстве. Аномальные морозы обрушились на Хабаровский край с 21 по 25 января. Температура в южных и центральных районах доходила до 40 градусов мороза, в северных — до 50 ниже ноля. Четыре человека, добираясь на работу в Николаевске-на-Амуре, заблудились. Троих из них удалось спасти. Собеседник агентства отметил, что еще одна женщина находится на амбулаторном лечении в Николаевске-на-Амуре. Министерство здравоохранения региона держит ситуацию на контроле.
https://ria.ru/20230110/spasenie-1843942614.html
https://ria.ru/20230109/chuvashiya-1843719848.html
николаевский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, николаевский район, хабаровский край, николаевск-на-амуре
Происшествия, Николаевский район, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре
13:21 26.01.2023 (обновлено: 16:08 26.01.2023)
Хабаровчанка погибла от переохлаждения в 50-градусный мороз
В Николаевском районе Хабаровского края женщина насмерть замерзла на улице