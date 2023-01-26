Рейтинг@Mail.ru
Хабаровчанка погибла от переохлаждения в 50-градусный мороз - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/morozy-1847571288.html
Хабаровчанка погибла от переохлаждения в 50-градусный мороз
Хабаровчанка погибла от переохлаждения в 50-градусный мороз - РИА Новости, 26.01.2023
Хабаровчанка погибла от переохлаждения в 50-градусный мороз
Женщина погибла от переохлаждения в Николаевском районе Хабаровского края, когда на улице стоял мороз около 50 градусов, сообщили РИА Новости в Минздраве... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:21
2023-01-26T16:08
происшествия
николаевский район
хабаровский край
николаевск-на-амуре
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154793/16/1547931611_0:273:3000:1961_1920x0_80_0_0_e9c518e91927b63543ffa266f384fcca.jpg
ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Женщина погибла от переохлаждения в Николаевском районе Хабаровского края, когда на улице стоял мороз около 50 градусов, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. "Еще двоих пациентов, которые получили обморожения в Николаевском районе, санбортом транспортируют в Краевую клиническую больницу № 1 имени профессора С. И. Сергеева. По предварительной информации, двое мужчин имеют обморожения лица и конечностей, состояние средней степени тяжести", — добавили в ведомстве. Аномальные морозы обрушились на Хабаровский край с 21 по 25 января. Температура в южных и центральных районах доходила до 40 градусов мороза, в северных — до 50 ниже ноля. Четыре человека, добираясь на работу в Николаевске-на-Амуре, заблудились. Троих из них удалось спасти. Собеседник агентства отметил, что еще одна женщина находится на амбулаторном лечении в Николаевске-на-Амуре. Министерство здравоохранения региона держит ситуацию на контроле.
https://ria.ru/20230110/spasenie-1843942614.html
https://ria.ru/20230109/chuvashiya-1843719848.html
николаевский район
хабаровский край
николаевск-на-амуре
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154793/16/1547931611_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_ff1b27b093bb8ee47d232a3ff6d3bac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, николаевский район, хабаровский край, николаевск-на-амуре
Происшествия, Николаевский район, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре
13:21 26.01.2023 (обновлено: 16:08 26.01.2023)
 
Хабаровчанка погибла от переохлаждения в 50-градусный мороз

В Николаевском районе Хабаровского края женщина насмерть замерзла на улице

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске
Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Вид на Спасо-Преображенский собор в Хабаровске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 26 янв — РИА Новости. Женщина погибла от переохлаждения в Николаевском районе Хабаровского края, когда на улице стоял мороз около 50 градусов, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
"Еще двоих пациентов, которые получили обморожения в Николаевском районе, санбортом транспортируют в Краевую клиническую больницу № 1 имени профессора С. И. Сергеева. По предварительной информации, двое мужчин имеют обморожения лица и конечностей, состояние средней степени тяжести", — добавили в ведомстве.
Зима в Ярославле - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 16:29Хорошие новости
Волонтеры в Ярославле спасли замерзающего на остановке пожилого мужчину
Аномальные морозы обрушились на Хабаровский край с 21 по 25 января. Температура в южных и центральных районах доходила до 40 градусов мороза, в северных — до 50 ниже ноля. Четыре человека, добираясь на работу в Николаевске-на-Амуре, заблудились. Троих из них удалось спасти.
Собеседник агентства отметил, что еще одна женщина находится на амбулаторном лечении в Николаевске-на-Амуре. Министерство здравоохранения региона держит ситуацию на контроле.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 17:12
В Чувашии за новогодние праздники насмерть замерзли пять человек
 
ПроисшествияНиколаевский районХабаровский крайНиколаевск-на-Амуре
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала