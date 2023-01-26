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МИД опасается последствий прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении - РИА Новости, 26.01.2023
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МИД опасается последствий прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении
МИД опасается последствий прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении - РИА Новости, 26.01.2023
МИД опасается последствий прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении
Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:03
2023-01-26T16:17
в мире
армения
евросоюз
россия
одкб
нато
сша
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион, сообщили в МИД РФ."Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия. Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер есовской миссии – она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В МИД России отметили, что "попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона".Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники". "Они будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле", - добавили в МИД."Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20230123/usiliya-1846915589.html
https://ria.ru/20230113/armeniya-1844677918.html
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в мире, армения, евросоюз, россия, одкб, нато, сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан
В мире, Армения, Евросоюз, Россия, ОДКБ, НАТО, США, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан
16:03 26.01.2023 (обновлено: 16:17 26.01.2023)
 
МИД опасается последствий прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении

МИД опасается обострения противоречий из-за миссии ЕС в приграничных районах Армении

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион, сообщили в МИД РФ.
"Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия. Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер есовской миссии – она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
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В МИД России отметили, что "попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона".
Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники". "Они будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле", - добавили в МИД.
"Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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В миреАрменияЕвросоюзРоссияОДКБНАТОСШАСитуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджан
 
 
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