16:03 26.01.2023 (обновлено: 16:17 26.01.2023)
МИД опасается последствий прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении
МИД опасается обострения противоречий из-за миссии ЕС в приграничных районах Армении
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион, сообщили в МИД РФ.
"Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия. Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер есовской миссии – она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В МИД России отметили, что "попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона".
Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники". "Они будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле", - добавили в МИД.
"Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.