https://ria.ru/20230126/missiya-1847630724.html

МИД опасается последствий прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении

МИД опасается последствий прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении - РИА Новости, 26.01.2023

МИД опасается последствий прибытия миссии ЕС в приграничные районы Армении

Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:03

2023-01-26T16:03

2023-01-26T16:17

в мире

армения

евросоюз

россия

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нато

сша

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия, попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в закавказье способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев и возвращению мира в регион, сообщили в МИД РФ."Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия. Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер есовской миссии – она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.В МИД России отметили, что "попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона".Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается "российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники". "Они будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле", - добавили в МИД."Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20230123/usiliya-1846915589.html

https://ria.ru/20230113/armeniya-1844677918.html

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в мире, армения, евросоюз, россия, одкб, нато, сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан