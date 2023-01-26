https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491332.html
Медведчук намерен создать движение украинцев, несогласных с политикой Киева
Медведчук намерен создать движение украинцев, несогласных с политикой Киева - РИА Новости, 26.01.2023
Медведчук намерен создать движение украинцев, несогласных с политикой Киева
На Украине есть люди, которые не согласны с курсом президента Владимира Зеленского, их нужно объединить в одно движение, заявил оппозиционный политик Виктор... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:05
2023-01-26T09:05
2023-01-26T12:13
виктор медведчук
украина
россия
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в мире
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На Украине есть люди, которые не согласны с курсом президента Владимира Зеленского, их нужно объединить в одно движение, заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук в интервью RT.Политик подчеркнул, что сегодня вопрос нужно ставить не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, "потому что сегодня по факту Украины не существует": страна не отвечает статусу независимой, демократической, правовой и социальной державы.Она перестала быть суверенной с 2014 года, когда перешла под полное внешнее управление Запада, отметил оппозиционер."Когда мы объединим людей, узнаем их позицию, а я почему-то уверен, что эта позиция против власти, против Зеленского, то это уже будет совершенно другое. Это движение развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах, в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима", — указал Медведчук.Чем конкретно будет заниматься это объединение, кто будет его представлять, будут решать миллионы людей, выразил уверенность политик.Он подчеркнул, что речь идет об украинцах, которые находятся и на Украине, и в России, и в других странах."Это те миллионы, несогласные с действиями Зеленского. Их надо сегодня выкристаллизовать, их надо объединить общими идеями, общим представительством", — пояснил Медведчук.По его словам, он будет продолжать свою деятельность, несмотря на то, что Зеленский дал команду уничтожить его как политика. Судебные заседания по уголовным делам продолжаются, защитники оппозиционера отстаивают его интересы.У Украины может быть будущее, только если она перестанет быть милитаристской и отойдет от идеологии неонацизма, подчеркнул Медведчук. Кроме того, нужно положить конец политике Зеленского, который превратил страну в военный полигон, чтобы противопоставить весь Запад России, заключил политик.На Украине против Медведчука открыты уголовные дела, в том числе по статьям о госизмене и содействии терроризму. Зеленский лишил политика украинского гражданства, а Верховная рада отозвала его депутатский мандат. В апреле 2022 года Медведчука задержали по поручению президента, позднее его передали российской стороне в рамках обмена пленными. Сам Медведчук считает уголовные расследования против него политическим преследованием.
https://ria.ru/20230116/medvedchuk-1845323804.html
https://ria.ru/20230126/medvedchuk-1847491463.html
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847494500.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Интервью украинского политика Медведчука
Интервью украинского политика Медведчука английской редакции телеканала RT
2023-01-26T09:05
true
PT26M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виктор медведчук, украина, россия, европа, в мире
Виктор Медведчук, Украина, Россия, Европа, В мире
09:05 26.01.2023 (обновлено: 12:13 26.01.2023)
Медведчук намерен создать движение украинцев, несогласных с политикой Киева
Политик Медведчук намерен создать движение украинцев, несогласных с политикой Киева
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
На Украине есть люди, которые не согласны с курсом президента Владимира Зеленского, их нужно объединить в одно движение, заявил оппозиционный политик Виктор Медведчук в интервью RT
.
"Необходимо, чтобы и в России, и на Украине, и на Западе услышали голос другой Украины. А она есть. Тот "монолит", который якобы представляется Зеленским, — это монолит, который высосан из пальца. Это монолит на штыках. Он сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так".
Виктор Медведчук
украинский политик
Политик подчеркнул, что сегодня вопрос нужно ставить не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, "потому что сегодня по факту Украины не существует": страна не отвечает статусу независимой, демократической, правовой и социальной державы.
Она перестала быть суверенной с 2014 года, когда перешла под полное внешнее управление Запада, отметил оппозиционер.
"Когда мы объединим людей, узнаем их позицию, а я почему-то уверен, что эта позиция против власти, против Зеленского, то это уже будет совершенно другое. Это движение развенчает то, что Украина монолитна в своих взглядах, в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима", — указал Медведчук.
Чем конкретно будет заниматься это объединение, кто будет его представлять, будут решать миллионы людей, выразил уверенность политик.
Он подчеркнул, что речь идет об украинцах, которые находятся и на Украине, и в России, и в других странах.
"Это те миллионы, несогласные с действиями Зеленского
. Их надо сегодня выкристаллизовать, их надо объединить общими идеями, общим представительством", — пояснил Медведчук.
По его словам, он будет продолжать свою деятельность, несмотря на то, что Зеленский дал команду уничтожить его как политика. Судебные заседания по уголовным делам продолжаются, защитники оппозиционера отстаивают его интересы.
У Украины
может быть будущее, только если она перестанет быть милитаристской и отойдет от идеологии неонацизма, подчеркнул Медведчук. Кроме того, нужно положить конец политике Зеленского, который превратил страну в военный полигон, чтобы противопоставить весь Запад России, заключил политик.
На Украине против Медведчука открыты уголовные дела, в том числе по статьям о госизмене и содействии терроризму. Зеленский лишил политика украинского гражданства, а Верховная рада отозвала его депутатский мандат. В апреле 2022 года Медведчука задержали по поручению президента, позднее его передали российской стороне в рамках обмена пленными. Сам Медведчук считает уголовные расследования против него политическим преследованием.