https://ria.ru/20230126/medusa-1847611596.html
Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России
Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 26.01.2023
Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:20
2023-01-26T15:20
2023-01-26T16:16
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что перед этим ведомство изучило "поступившие материалы" о работе компании.В Генпрокуратуре уточнили, что действия организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.Информацию о принятом решении направили в Минюст для внесения сведений в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной в России.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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медиа - общество, россия, генеральная прокуратура рф
Медиа - Общество, Россия, Генеральная прокуратура РФ
15:20 26.01.2023 (обновлено: 16:16 26.01.2023)
Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России
Генпрокуратура признала деятельность компании Medusa Project в России нежелательной
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Генеральная прокуратура признала
нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), сообщила пресс-служба ведомства.
"Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project* ("Проект Медуза"*), Латвийская Республика", — говорится в материале.
Отмечается, что перед этим ведомство изучило "поступившие материалы" о работе компании.
В Генпрокуратуре уточнили, что действия организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
Информацию о принятом решении направили в Минюст для внесения сведений в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной в России.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.