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Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 26.01.2023
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Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России
Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 26.01.2023
Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T15:20
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что перед этим ведомство изучило "поступившие материалы" о работе компании.В Генпрокуратуре уточнили, что действия организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.Информацию о принятом решении направили в Минюст для внесения сведений в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной в России.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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Медиа - Общество, Россия, Генеральная прокуратура РФ
15:20 26.01.2023 (обновлено: 16:16 26.01.2023)
 
Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала деятельность компании Medusa Project в России нежелательной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), сообщила пресс-служба ведомства.
"Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project* ("Проект Медуза"*), Латвийская Республика", — говорится в материале.
Отмечается, что перед этим ведомство изучило "поступившие материалы" о работе компании.
В Генпрокуратуре уточнили, что действия организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
Информацию о принятом решении направили в Минюст для внесения сведений в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной в России.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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