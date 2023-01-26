https://ria.ru/20230126/medusa-1847611596.html

Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России

Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России - РИА Новости, 26.01.2023

Деятельность компании "Медуза"* признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T15:20

2023-01-26T15:20

2023-01-26T16:16

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что перед этим ведомство изучило "поступившие материалы" о работе компании.В Генпрокуратуре уточнили, что действия организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.Информацию о принятом решении направили в Минюст для внесения сведений в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной в России.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220418/yandeks-1784165802.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, генеральная прокуратура рф