https://ria.ru/20230126/mastercard-1847669999.html

Mastercard оценила убытки из-за приостановки деятельности в России

Mastercard оценила убытки из-за приостановки деятельности в России - РИА Новости, 26.01.2023

Mastercard оценила убытки из-за приостановки деятельности в России

Международная платежная система Mastercard потеряла в 2022 году 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России, сообщила компания в финансовой... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:31

2023-01-26T17:31

2023-01-26T18:01

экономика

россия

сша

mastercard, inc.

visa, inc.

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная платежная система Mastercard потеряла в 2022 году 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России, сообщила компания в финансовой отчетности. Общие убытки от деятельности в России Mastercard оценила в 67 миллионов долларов — в основном они были связаны с дополнительными расходами на персонал. Но вместе с тем компания учла выгоду в 37 миллионов долларов, полученную из-за меньших выплат российским клиентам. Поэтому в итоге убыток Mastercard до налогообложения из-за ухода из России составил 30 миллионов долларов. Masterсard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России.

https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847506170.html

россия

сша

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша, mastercard, inc., visa, inc.