17:31 26.01.2023 (обновлено: 18:01 26.01.2023)
Mastercard оценила убытки из-за приостановки деятельности в России
Mastercard потеряла 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная платежная система Mastercard потеряла в 2022 году 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России, сообщила компания в финансовой отчетности.
"Убыток <...> был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России", — указала фирма.
Общие убытки от деятельности в России Mastercard оценила в 67 миллионов долларов — в основном они были связаны с дополнительными расходами на персонал. Но вместе с тем компания учла выгоду в 37 миллионов долларов, полученную из-за меньших выплат российским клиентам. Поэтому в итоге убыток Mastercard до налогообложения из-за ухода из России составил 30 миллионов долларов.
Masterсard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России.