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Mastercard оценила убытки из-за приостановки деятельности в России - РИА Новости, 26.01.2023
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Mastercard оценила убытки из-за приостановки деятельности в России
Mastercard оценила убытки из-за приостановки деятельности в России - РИА Новости, 26.01.2023
Mastercard оценила убытки из-за приостановки деятельности в России
Международная платежная система Mastercard потеряла в 2022 году 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России, сообщила компания в финансовой... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:31
2023-01-26T18:01
экономика
россия
сша
mastercard, inc.
visa, inc.
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная платежная система Mastercard потеряла в 2022 году 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России, сообщила компания в финансовой отчетности. Общие убытки от деятельности в России Mastercard оценила в 67 миллионов долларов — в основном они были связаны с дополнительными расходами на персонал. Но вместе с тем компания учла выгоду в 37 миллионов долларов, полученную из-за меньших выплат российским клиентам. Поэтому в итоге убыток Mastercard до налогообложения из-за ухода из России составил 30 миллионов долларов. Masterсard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России.
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экономика, россия, сша, mastercard, inc., visa, inc.
Экономика, Россия, США, MasterCard, Inc., Visa, Inc.
17:31 26.01.2023 (обновлено: 18:01 26.01.2023)
 
Mastercard оценила убытки из-за приостановки деятельности в России

Mastercard потеряла 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Международная платежная система Mastercard потеряла в 2022 году 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России, сообщила компания в финансовой отчетности.

"Убыток <...> был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России", — указала фирма.

Общие убытки от деятельности в России Mastercard оценила в 67 миллионов долларов — в основном они были связаны с дополнительными расходами на персонал. Но вместе с тем компания учла выгоду в 37 миллионов долларов, полученную из-за меньших выплат российским клиентам. Поэтому в итоге убыток Mastercard до налогообложения из-за ухода из России составил 30 миллионов долларов.
Masterсard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России.
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ЭкономикаРоссияСШАMasterCard, Inc.Visa, Inc.
 
 
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