https://ria.ru/20230126/marker-1847477278.html

Рогозин: робот "Маркер" будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard

Рогозин: робот "Маркер" будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard - РИА Новости, 26.01.2023

Рогозин: робот "Маркер" будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard

Ударный вариант робота "Маркер" сможет поражать переданные ВСУ американские танки "Абрамс" и немецкие "Леопарды", сообщил РИА Новости экс-гендиректор... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T03:38

2023-01-26T03:38

2023-01-26T09:29

дмитрий рогозин

украина

германия

киев

роскосмос

фонд перспективных исследований

m1 abrams

т-64

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ударный вариант робота "Маркер" сможет поражать переданные ВСУ американские танки "Абрамс" и немецкие "Леопарды", сообщил РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.Он объяснил, что у аппарата в системе управления есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника.Робот также может автоматически распределять цели по приоритету."Допустим, он на линии боевого соприкосновения засек Т-64, БТР и какую-то иностранную технику. Дальше робот самостоятельно по приоритету выбирает цель — какая из них наиболее значимая — и поражает ее соответствующими огневыми средствами", — объяснил глава "Царских волков".Как уточнил Рогозин, в феврале в Донбасс доставят четыре робота "Маркер" как в разведывательном, так и в ударном варианте. Сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем, после устранения возможных замечаний, в боевых условиях.В среду правительство Германии объявило о передаче Киеву 14 танков Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams."Маркер" имеет опорно-поворотный боевой модуль, способный развернуться в сопровождении цели на 540 градусов за одну секунду. Он может оснащаться различными противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации."Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

https://ria.ru/20230124/rogozin-1846873502.html

https://ria.ru/20230125/tanki-1847456063.html

https://ria.ru/20230125/tanki-1847455130.html

украина

германия

киев

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дмитрий рогозин, украина, германия, киев, роскосмос, фонд перспективных исследований, m1 abrams, т-64