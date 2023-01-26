Рейтинг@Mail.ru
Рогозин: робот "Маркер" будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/marker-1847477278.html
Рогозин: робот "Маркер" будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard
Рогозин: робот "Маркер" будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard - РИА Новости, 26.01.2023
Рогозин: робот "Маркер" будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard
Ударный вариант робота "Маркер" сможет поражать переданные ВСУ американские танки "Абрамс" и немецкие "Леопарды", сообщил РИА Новости экс-гендиректор... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T03:38
2023-01-26T09:29
дмитрий рогозин
украина
германия
киев
роскосмос
фонд перспективных исследований
m1 abrams
т-64
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772834738_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_4078aaf5aa9a72788bc67c7fa3c62b33.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ударный вариант робота "Маркер" сможет поражать переданные ВСУ американские танки "Абрамс" и немецкие "Леопарды", сообщил РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.Он объяснил, что у аппарата в системе управления есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника.Робот также может автоматически распределять цели по приоритету."Допустим, он на линии боевого соприкосновения засек Т-64, БТР и какую-то иностранную технику. Дальше робот самостоятельно по приоритету выбирает цель — какая из них наиболее значимая — и поражает ее соответствующими огневыми средствами", — объяснил глава "Царских волков".Как уточнил Рогозин, в феврале в Донбасс доставят четыре робота "Маркер" как в разведывательном, так и в ударном варианте. Сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем, после устранения возможных замечаний, в боевых условиях.В среду правительство Германии объявило о передаче Киеву 14 танков Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams."Маркер" имеет опорно-поворотный боевой модуль, способный развернуться в сопровождении цели на 540 градусов за одну секунду. Он может оснащаться различными противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации."Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
https://ria.ru/20230124/rogozin-1846873502.html
https://ria.ru/20230125/tanki-1847456063.html
https://ria.ru/20230125/tanki-1847455130.html
украина
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772834738_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4336864727df97341b813989a0410cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий рогозин, украина, германия, киев, роскосмос, фонд перспективных исследований, m1 abrams, т-64
Дмитрий Рогозин, Украина, Германия, Киев, Роскосмос, Фонд перспективных исследований, M1 Abrams, Т-64
03:38 26.01.2023 (обновлено: 09:29 26.01.2023)
 
Рогозин: робот "Маркер" будет автоматически поражать танки Abrams и Leopard

Рогозин: робот "Маркер" сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard

© Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"Российский робототехнический комплекс "Маркер"
Российский робототехнический комплекс Маркер - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : предоставлено НПО "Андроидная техника"
Российский робототехнический комплекс "Маркер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ударный вариант робота "Маркер" сможет поражать переданные ВСУ американские танки "Абрамс" и немецкие "Леопарды", сообщил РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
Он объяснил, что у аппарата в системе управления есть электронный каталог с образами целей в видимом и инфракрасном диапазонах, благодаря чему робот автоматически определяет технику противника.
"Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков "Абрамс" и "Леопард", "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки", — уточнил Рогозин.
Робот также может автоматически распределять цели по приоритету.
Руководитель группы военных советников Царские волки, бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время интервью корреспонденту РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 11:00Специальная военная операция на Украине
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
"Допустим, он на линии боевого соприкосновения засек Т-64, БТР и какую-то иностранную технику. Дальше робот самостоятельно по приоритету выбирает цель — какая из них наиболее значимая — и поражает ее соответствующими огневыми средствами", — объяснил глава "Царских волков".
Как уточнил Рогозин, в феврале в Донбасс доставят четыре робота "Маркер" как в разведывательном, так и в ударном варианте. Сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем, после устранения возможных замечаний, в боевых условиях.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 21:57Специальная военная операция на Украине
В Совфеде заявили об уязвимости танков Abrams перед российскими системами
В среду правительство Германии объявило о передаче Киеву 14 танков Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams.
"Маркер" имеет опорно-поворотный боевой модуль, способный развернуться в сопровождении цели на 540 градусов за одну секунду. Он может оснащаться различными противотанковыми ракетными комплексами, гранатометами, тяжелыми пулеметами и другими огневыми средствами.
Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача — оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.
"Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
Танки M1A1 Abrams армии США
Вчера, 21:52Специальная военная операция на Украине
Эксперт считает, что танки Abrams вряд ли помогут Украине захватить Крым
 
Дмитрий РогозинУкраинаГерманияКиевРоскосмосФонд перспективных исследованийM1 AbramsТ-64
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала