Рейтинг@Mail.ru
Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/marder-1847564224.html
Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни
Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни - РИА Новости, 26.01.2023
Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни
Обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в Мюнстере до конца января, заявил журналистам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:02
2023-01-26T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
мюнстер
германия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843480685_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_24da924361624e11d8c62254d129323e.jpg
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в Мюнстере до конца января, заявил журналистам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. "Обучение украинских сил с БМП Marder начнется в ближайшее время в Мюнстере. Насколько мне известно - в ближайшие дни, до конца января", - сказал Писториус. Его общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
мюнстер
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843480685_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_9b9cac6fe78be4fa40f0e13cd52c2c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнстер, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мюнстер, Германия, Вооруженные силы Украины
13:02 26.01.2023
 
Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни

Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в Германии в ближайшие дни

© Фото : Marco DorowНемецкая боевая машина пехоты "Marder" во время учений
Немецкая боевая машина пехоты Marder во время учений - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Marco Dorow
Немецкая боевая машина пехоты "Marder" во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в Мюнстере до конца января, заявил журналистам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
"Обучение украинских сил с БМП Marder начнется в ближайшее время в Мюнстере. Насколько мне известно - в ближайшие дни, до конца января", - сказал Писториус. Его общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
08:00
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМюнстерГерманияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала