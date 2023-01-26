https://ria.ru/20230126/marder-1847564224.html
Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни
Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни - РИА Новости, 26.01.2023
Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни
Обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в Мюнстере до конца января, заявил журналистам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:02
2023-01-26T13:02
2023-01-26T13:02
специальная военная операция на украине
в мире
мюнстер
германия
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в Мюнстере до конца января, заявил журналистам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. "Обучение украинских сил с БМП Marder начнется в ближайшее время в Мюнстере. Насколько мне известно - в ближайшие дни, до конца января", - сказал Писториус. Его общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнстер, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мюнстер, Германия, Вооруженные силы Украины
Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни
Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в Германии в ближайшие дни