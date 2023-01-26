https://ria.ru/20230126/marder-1847564224.html

Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни

Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни - РИА Новости, 26.01.2023

Украинских военных начнут обучать работе с БМП Marder в ближайшие дни

Обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в Мюнстере до конца января, заявил журналистам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:02

2023-01-26T13:02

2023-01-26T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

мюнстер

германия

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в Мюнстере до конца января, заявил журналистам глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. "Обучение украинских сил с БМП Marder начнется в ближайшее время в Мюнстере. Насколько мне известно - в ближайшие дни, до конца января", - сказал Писториус. Его общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

мюнстер

германия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мюнстер, германия, вооруженные силы украины