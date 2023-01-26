https://ria.ru/20230126/makeevka-1847490497.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:57
2023-01-26T08:57
2023-01-26T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:35 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
08:57 26.01.2023 (обновлено: 09:35 26.01.2023)
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами калибра 155 миллиметров