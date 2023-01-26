https://ria.ru/20230126/makeevka-1847490497.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T08:57

2023-01-26T08:57

2023-01-26T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:35 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847487820.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато