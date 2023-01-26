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Автомобиль министра обороны Эстонии сбил лося - РИА Новости, 26.01.2023
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Автомобиль министра обороны Эстонии сбил лося
Автомобиль министра обороны Эстонии сбил лося - РИА Новости, 26.01.2023
Автомобиль министра обороны Эстонии сбил лося
Машина министра обороны Эстонии Ханно Певкура столкнулась с лосем, Певкур не пострадал, но животное погибло. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T22:42
2023-01-26T22:42
в мире
эстония
ханно певкур
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Машина министра обороны Эстонии Ханно Певкура столкнулась с лосем, Певкур не пострадал, но животное погибло. По словам министра, он возвращался с учений военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"). Правительство Эстонии в четверг объявило о внеочередных военных учениях, в которых примут участие подразделения военизированного ополчения "Кайтселиит". Для участия в учениях вызваны 830 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин "Кайтселиита" Западного округа территориальной обороны. Учения пройдут с 26 по 29 января.
https://ria.ru/20230126/estoniya-1847573905.html
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60
в мире, эстония, ханно певкур
В мире, Эстония, Ханно Певкур
22:42 26.01.2023
 
Автомобиль министра обороны Эстонии сбил лося

Машина министра обороны Эстонии Певкура столкнулась с лосем, животное погибло

© Pixabay / skeezeЛось
Лось - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Pixabay / skeeze
Лось. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Машина министра обороны Эстонии Ханно Певкура столкнулась с лосем, Певкур не пострадал, но животное погибло.
"В результате столкновения автомобиля и лося пострадали оба. К сожалению, лось погиб, машину, видимо, придется списать, но, к счастью, все находившиеся в автомобиле здоровы", – написал в четверг Певкур в соцсетях.
По словам министра, он возвращался с учений военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны").
Правительство Эстонии в четверг объявило о внеочередных военных учениях, в которых примут участие подразделения военизированного ополчения "Кайтселиит".
Для участия в учениях вызваны 830 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин "Кайтселиита" Западного округа территориальной обороны. Учения пройдут с 26 по 29 января.
Парад эстонских войск в Нарве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 13:32
Правительство Эстонии объявило о внеочередных военных учениях
 
В миреЭстонияХанно Певкур
 
 
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