https://ria.ru/20230126/los-1847729255.html

Автомобиль министра обороны Эстонии сбил лося

Автомобиль министра обороны Эстонии сбил лося - РИА Новости, 26.01.2023

Автомобиль министра обороны Эстонии сбил лося

Машина министра обороны Эстонии Ханно Певкура столкнулась с лосем, Певкур не пострадал, но животное погибло. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T22:42

2023-01-26T22:42

2023-01-26T22:42

в мире

эстония

ханно певкур

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Машина министра обороны Эстонии Ханно Певкура столкнулась с лосем, Певкур не пострадал, но животное погибло. По словам министра, он возвращался с учений военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"). Правительство Эстонии в четверг объявило о внеочередных военных учениях, в которых примут участие подразделения военизированного ополчения "Кайтселиит". Для участия в учениях вызваны 830 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин "Кайтселиита" Западного округа территориальной обороны. Учения пройдут с 26 по 29 января.

https://ria.ru/20230126/estoniya-1847573905.html

эстония

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония, ханно певкур