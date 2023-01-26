https://ria.ru/20230126/lnr-1847482085.html
Источник: в ЛНР нашли схрон с иностранным вооружением для диверсий
Источник: в ЛНР нашли схрон с иностранным вооружением для диверсий - РИА Новости, 26.01.2023
Источник: в ЛНР нашли схрон с иностранным вооружением для диверсий
Сотрудники органов безопасности совместно с МВД обнаружили схрон иностранного вооружения и боеприпасов на территории Луганской Народной Республики, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T07:06
2023-01-26T07:06
2023-01-26T09:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности совместно с МВД обнаружили схрон иностранного вооружения и боеприпасов на территории Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Органами безопасности республики совместно с МВД обнаружен схрон с иностранным вооружением для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в тайнике обнаружили гранатометы шведско-британского и польского производства, мины и взрыватели к ним, патроны различного калибра, также иностранного производства. Часть оружия была изъята. "Вооружение, не подлежащие изъятию, уничтожено на месте обнаружения схрона", - добавил источник.
https://ria.ru/20230117/skhron-1845374838.html
https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html
луганская народная республика
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Обнаружение и уничтожение схрона иностранного вооружения на территории ЛНР
Схрон иностранного вооружения и боеприпасов для диверсантов обнаружили и уничтожили на территории ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах
2023-01-26T07:06
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РИА Новости
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
07:06 26.01.2023 (обновлено: 09:30 26.01.2023)
Источник: в ЛНР нашли схрон с иностранным вооружением для диверсий
На территории ЛНР обнаружили схрон иностранного вооружения и боеприпасов