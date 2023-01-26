https://ria.ru/20230126/lnr-1847482085.html

Источник: в ЛНР нашли схрон с иностранным вооружением для диверсий

Источник: в ЛНР нашли схрон с иностранным вооружением для диверсий - РИА Новости, 26.01.2023

Источник: в ЛНР нашли схрон с иностранным вооружением для диверсий

Сотрудники органов безопасности совместно с МВД обнаружили схрон иностранного вооружения и боеприпасов на территории Луганской Народной Республики, сообщил РИА... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T07:06

2023-01-26T07:06

2023-01-26T09:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности совместно с МВД обнаружили схрон иностранного вооружения и боеприпасов на территории Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Органами безопасности республики совместно с МВД обнаружен схрон с иностранным вооружением для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в тайнике обнаружили гранатометы шведско-британского и польского производства, мины и взрыватели к ним, патроны различного калибра, также иностранного производства. Часть оружия была изъята. "Вооружение, не подлежащие изъятию, уничтожено на месте обнаружения схрона", - добавил источник.

https://ria.ru/20230117/skhron-1845374838.html

https://ria.ru/20230122/oruzhie-1846560774.html

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Обнаружение и уничтожение схрона иностранного вооружения на территории ЛНР Схрон иностранного вооружения и боеприпасов для диверсантов обнаружили и уничтожили на территории ЛНР, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах 2023-01-26T07:06 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика