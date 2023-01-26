https://ria.ru/20230126/liman-1847530355.html

СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией

СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.01.2023

СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией

Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву города Красный Лиман в ДНР по подозрению в передаче России информации о военных и... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:27

2023-01-26T11:27

2023-01-26T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

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красный лиман

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву города Красный Лиман в ДНР по подозрению в передаче России информации о военных и критической инфраструктуре. Освобожденный в конце мая Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. Уже после этого, как говорится в телеграм-канале СБУ, местный житель "установил контакт с российскими спецслужбами и предложил им свою помощь в войне против Украины". По данным следствия, подозреваемый передавал информацию о местах дислокации и перемещениях украинских войск, расположении объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Он был задержан "при попытке передачи разведданных через мессенджер". "Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230123/prigovor-1846864472.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, красный лиман, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр