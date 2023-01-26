Рейтинг@Mail.ru
СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/liman-1847530355.html
СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией
СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.01.2023
СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией
Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву города Красный Лиман в ДНР по подозрению в передаче России информации о военных и... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:27
2023-01-26T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
красный лиман
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620973_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_789f0af2f0848a309a5adec1f7470ebd.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву города Красный Лиман в ДНР по подозрению в передаче России информации о военных и критической инфраструктуре. Освобожденный в конце мая Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. Уже после этого, как говорится в телеграм-канале СБУ, местный житель "установил контакт с российскими спецслужбами и предложил им свою помощь в войне против Украины". По данным следствия, подозреваемый передавал информацию о местах дислокации и перемещениях украинских войск, расположении объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Он был задержан "при попытке передачи разведданных через мессенджер". "Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230123/prigovor-1846864472.html
украина
донецкая народная республика
россия
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818620973_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75b7d02cafd9cd7faa7e627df56c208d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, россия, красный лиман, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Красный Лиман, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:27 26.01.2023
 
СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией

СБУ задержала жителя Красного Лимана, заподозренного в передаче России разведданных

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЖилые дома в Красном Лимане
Жилые дома в Красном Лимане - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Жилые дома в Красном Лимане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву города Красный Лиман в ДНР по подозрению в передаче России информации о военных и критической инфраструктуре.
Освобожденный в конце мая Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. Уже после этого, как говорится в телеграм-канале СБУ, местный житель "установил контакт с российскими спецслужбами и предложил им свою помощь в войне против Украины".
По данным следствия, подозреваемый передавал информацию о местах дислокации и перемещениях украинских войск, расположении объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Он был задержан "при попытке передачи разведданных через мессенджер".
"Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - подчеркнули в ведомстве.
Люди голосуют на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 16:57Специальная военная операция на Украине
На Украине вынесли приговор за организацию референдума в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияКрасный ЛиманСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала