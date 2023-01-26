https://ria.ru/20230126/liman-1847530355.html
СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией
СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.01.2023
СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией
Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву города Красный Лиман в ДНР по подозрению в передаче России информации о военных и... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:27
2023-01-26T11:27
2023-01-26T11:27
специальная военная операция на украине
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красный лиман
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя подконтрольного Киеву города Красный Лиман в ДНР по подозрению в передаче России информации о военных и критической инфраструктуре. Освобожденный в конце мая Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. Уже после этого, как говорится в телеграм-канале СБУ, местный житель "установил контакт с российскими спецслужбами и предложил им свою помощь в войне против Украины". По данным следствия, подозреваемый передавал информацию о местах дислокации и перемещениях украинских войск, расположении объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Он был задержан "при попытке передачи разведданных через мессенджер". "Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230123/prigovor-1846864472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СБУ задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией
СБУ задержала жителя Красного Лимана, заподозренного в передаче России разведданных