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Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023
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Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
Споры на Западе вокруг поставок Украине тяжелой бронетехники закончились. Белый дом передаст танки Abrams, европейские союзники — Leopard 2. О том, как это... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:00
2023-01-26T08:54
безопасность
олаф шольц
матеуш моравецкий
киев
украина
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Споры на Западе вокруг поставок Украине тяжелой бронетехники закончились. Белый дом передаст танки Abrams, европейские союзники — Leopard 2. О том, как это изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.Повысить ставкиПрезидент США Джо Байден наконец объявил об отправке Киеву танков Abrams — 31 машины. Какие именно, не уточнил. Однако известно, что на базах хранения армии есть не менее 3700 Abrams M1A1 и M1A2 ранних вариантов.В Вашингтоне подчеркнули, что техника появится нескоро. Только на транспортировку уйдет несколько месяцев, а надо еще готовить экипажи. Ранее Пентагон отказывал в своих ОБТ Киеву, ссылаясь как раз на сложность их обслуживания и доставки.Впрочем, для Белого дома важнее приободрить партнеров. В первую очередь Германию, которая на недавнем саммите стран — союзниц Украины отказалась дарить Киеву танки. И, что важнее, запрещала это другим странам, эксплуатирующим "Леопарды". К слову, это самый массовый танк Североатлантического альянса.Берлин долго отнекивался и выдвигал предварительное условие — пусть Вашингтон поделится собственными ОБТ. Теперь это условие выполнено.Стая "Леопардов"Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что канцлер Олаф Шольц одобрил поставку роты (14 танков) Leopard 2A6. Ранее оборонный концерн Rheinmetall сообщил о готовности отправить на Украину 139 Leopard 1 и Leopard 2 в модификациях 2A4, 2A5 и 2A6, однако многим машинам нужен ремонт.Следующий крупный эксплуатант этой техники — Польша. Ее Сухопутные войска располагают 250 "Леопардами", и полтора десятка Варшава готова отдать Киеву. При этом премьер Матеуш Моравецкий не забыл попросить ЕС возместить потерю деньгами.К поставкам решила присоединиться Испания. По данным газеты El Pais, Мадрид оглядывался на общеевропейское решение, хотя пару месяцев назад королевские войска объясняли отказ плохим техническим состоянием большей части парка. Сейчас на Пиренеях находится 327 танков Leopard 2, из них 219 в модификации 2E (испанская версия 2A6) и еще 108 — в варианте 2A4. Сколько передадут — пока неизвестно. Однако соседняя Португалия пообещала четыре экземпляра.Не отстают и скандинавы. Финляндия, у которой около 200 "Леопардов" в модификациях 2A4 и 2A6, может перебросить до 30 машин. Шведская газета Svenska Dagbladet сообщает, что такие же планы вынашивает Стокгольм, на базах которого — 120 единиц Stridsvagn 122 (местный вариант немецкого танка). Что-то из своих 44 ОБТ передаст и Дания.В общей сложности Киев получит более сотни экземпляров. Обучение украинских танкистов, боеприпасы и техобслуживание — часть "подарка".Для новых бригадТаким образом, на вооружении ВСУ могут оказаться как минимум три новых типа танков — американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Вероятно, к ним добавятся и французские Leclerc — их сейчас обсуждают в Париже. В перспективе на украинской "витрине" появятся, пожалуй, все современные представители западной школы танкостроения, кроме разве что итальянских C1 Ariete.Конечно, эксплуатация столь разношерстного "зоопарка" создает немало трудностей. Машины, хотя во многом и унифицированные, все-таки требуют разного обслуживания. Снаряды от Challenger 2, к примеру, другим танкам не подходят, несмотря на один калибр орудия.Вдобавок западные ОБТ очень "прожорливые", им нужен постоянный подвоз топлива. Наконец, неясно, на какой промышленной базе все это "железо" ремонтировать и обслуживать.Тем не менее сотня современных танков для ВСУ — серьезная помощь. "Леопарды" неплохие, скажу даже, по ряду характеристик более эффективные, чем Abrams", — считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. — Но если сравнивать с нашими Т-90М, они существенно уступают в огневой мощи и бронезащите, включая ее активную составляющую. Кроме того, наши танки уже прошли проверку в ходе специальной военной операции, а как поведут себя в бою западные машины — неизвестно. Опасность для России представляют не поставки самих танков на поле боя, а возможное формирование из них соединений".Подобные планы у Киева действительно есть. Сейчас в Полтавской области формируют новую бригаду, укомплектованную исключительно западной бронетехникой. Механизированные батальоны хотят вооружить американскими БМП M2 Bradley, БТР Stryker и бронеавтомобилями. Артиллеристы получат 155-миллиметровые орудия разных стран. А танковый батальон — британские "Челленджеры".И это только начало. По оценкам аналитиков, ВСУ планируют к лету сформировать два-три ударных корпуса. Их появление на фронте крайне опасно. Если в первый год конфликта российские войска воевали, по сути, с "зеркалом", сделанным по советским лекалам, то в будущем придется иметь дело фактически со сборной армией Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20230125/abrams-1847400280.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, олаф шольц, матеуш моравецкий, киев, украина, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, министерство обороны сша, der spiegel, m1 abrams, т-90м
Безопасность, Олаф Шольц, Матеуш Моравецкий, Киев, Украина, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Der Spiegel, M1 Abrams, Т-90М
08:00 26.01.2023 (обновлено: 08:54 26.01.2023)
 

Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2 армии Германии
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Споры на Западе вокруг поставок Украине тяжелой бронетехники закончились. Белый дом передаст танки Abrams, европейские союзники — Leopard 2. О том, как это изменит ситуацию на фронте, — в материале РИА Новости.

Повысить ставки

Президент США Джо Байден наконец объявил об отправке Киеву танков Abrams — 31 машины. Какие именно, не уточнил. Однако известно, что на базах хранения армии есть не менее 3700 Abrams M1A1 и M1A2 ранних вариантов.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 17:45
США отправят Украине 31 танк Abrams, пишут СМИ
В Вашингтоне подчеркнули, что техника появится нескоро. Только на транспортировку уйдет несколько месяцев, а надо еще готовить экипажи. Ранее Пентагон отказывал в своих ОБТ Киеву, ссылаясь как раз на сложность их обслуживания и доставки.
Впрочем, для Белого дома важнее приободрить партнеров. В первую очередь Германию, которая на недавнем саммите стран — союзниц Украины отказалась дарить Киеву танки. И, что важнее, запрещала это другим странам, эксплуатирующим "Леопарды". К слову, это самый массовый танк Североатлантического альянса.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 18:12Специальная военная операция на Украине
Потомки запомнят сожженные "Леопарды", заявил Колокольцев
Берлин долго отнекивался и выдвигал предварительное условие — пусть Вашингтон поделится собственными ОБТ. Теперь это условие выполнено.

Стая "Леопардов"

Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что канцлер Олаф Шольц одобрил поставку роты (14 танков) Leopard 2A6. Ранее оборонный концерн Rheinmetall сообщил о готовности отправить на Украину 139 Leopard 1 и Leopard 2 в модификациях 2A4, 2A5 и 2A6, однако многим машинам нужен ремонт.
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2
Следующий крупный эксплуатант этой техники — Польша. Ее Сухопутные войска располагают 250 "Леопардами", и полтора десятка Варшава готова отдать Киеву. При этом премьер Матеуш Моравецкий не забыл попросить ЕС возместить потерю деньгами.
К поставкам решила присоединиться Испания. По данным газеты El Pais, Мадрид оглядывался на общеевропейское решение, хотя пару месяцев назад королевские войска объясняли отказ плохим техническим состоянием большей части парка. Сейчас на Пиренеях находится 327 танков Leopard 2, из них 219 в модификации 2E (испанская версия 2A6) и еще 108 — в варианте 2A4. Сколько передадут — пока неизвестно. Однако соседняя Португалия пообещала четыре экземпляра.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 11:14
В МИД Польши назвали факторы, тормозящие принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Не отстают и скандинавы. Финляндия, у которой около 200 "Леопардов" в модификациях 2A4 и 2A6, может перебросить до 30 машин. Шведская газета Svenska Dagbladet сообщает, что такие же планы вынашивает Стокгольм, на базах которого — 120 единиц Stridsvagn 122 (местный вариант немецкого танка). Что-то из своих 44 ОБТ передаст и Дания.
В общей сложности Киев получит более сотни экземпляров. Обучение украинских танкистов, боеприпасы и техобслуживание — часть "подарка".

Для новых бригад

Таким образом, на вооружении ВСУ могут оказаться как минимум три новых типа танков — американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Вероятно, к ним добавятся и французские Leclerc — их сейчас обсуждают в Париже. В перспективе на украинской "витрине" появятся, пожалуй, все современные представители западной школы танкостроения, кроме разве что итальянских C1 Ariete.
© Фото : U.S. Army / Pfc. Craig CarterФранцузский танк Leclerc во время учений в Германии
Французский танк Leclerc во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Pfc. Craig Carter
Французский танк Leclerc во время учений в Германии
Конечно, эксплуатация столь разношерстного "зоопарка" создает немало трудностей. Машины, хотя во многом и унифицированные, все-таки требуют разного обслуживания. Снаряды от Challenger 2, к примеру, другим танкам не подходят, несмотря на один калибр орудия.
Вдобавок западные ОБТ очень "прожорливые", им нужен постоянный подвоз топлива. Наконец, неясно, на какой промышленной базе все это "железо" ремонтировать и обслуживать.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 21:13Специальная военная операция на Украине
Пентагон прокомментировал новость о предстоящей отправке танков Украине
Тем не менее сотня современных танков для ВСУ — серьезная помощь. "Леопарды" неплохие, скажу даже, по ряду характеристик более эффективные, чем Abrams", — считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. — Но если сравнивать с нашими Т-90М, они существенно уступают в огневой мощи и бронезащите, включая ее активную составляющую. Кроме того, наши танки уже прошли проверку в ходе специальной военной операции, а как поведут себя в бою западные машины — неизвестно. Опасность для России представляют не поставки самих танков на поле боя, а возможное формирование из них соединений".
Подобные планы у Киева действительно есть. Сейчас в Полтавской области формируют новую бригаду, укомплектованную исключительно западной бронетехникой. Механизированные батальоны хотят вооружить американскими БМП M2 Bradley, БТР Stryker и бронеавтомобилями. Артиллеристы получат 155-миллиметровые орудия разных стран. А танковый батальон — британские "Челленджеры".
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Мобилизованные военнослужащие поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
И это только начало. По оценкам аналитиков, ВСУ планируют к лету сформировать два-три ударных корпуса. Их появление на фронте крайне опасно. Если в первый год конфликта российские войска воевали, по сути, с "зеркалом", сделанным по советским лекалам, то в будущем придется иметь дело фактически со сборной армией Североатлантического альянса.
 
БезопасностьОлаф ШольцМатеуш МоравецкийКиевУкраинаВашингтон (штат)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАDer SpiegelM1 AbramsТ-90М
 
 
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