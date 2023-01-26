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В Германии назвали сроки поставок танков Leopard Украине - РИА Новости, 26.01.2023
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https://ria.ru/20230126/leopard-1847568446.html
В Германии назвали сроки поставок танков Leopard Украине
В Германии назвали сроки поставок танков Leopard Украине - РИА Новости, 26.01.2023
В Германии назвали сроки поставок танков Leopard Украине
Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что поставки Leopard Украине могут быть осуществлены в конце марта. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:14
2023-01-26T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что поставки Leopard Украине могут быть осуществлены в конце марта. "Я думаю, мы доставим наши (танки) Leopard, может быть, в конце марта", - сказал Писториус. Его общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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в мире, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия
13:14 26.01.2023 (обновлено: 13:15 26.01.2023)
 
В Германии назвали сроки поставок танков Leopard Украине

Министр обороны ФРГ Писториус: танки Leopard могут прибыть на Украину в конце марта

© Фото : U.S. Army / Alun ThomasТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что поставки Leopard Украине могут быть осуществлены в конце марта.
"Я думаю, мы доставим наши (танки) Leopard, может быть, в конце марта", - сказал Писториус.
Его общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
08:00
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГермания
 
 
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