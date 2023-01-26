https://ria.ru/20230126/leopard-1847568446.html

В Германии назвали сроки поставок танков Leopard Украине

В Германии назвали сроки поставок танков Leopard Украине - РИА Новости, 26.01.2023

В Германии назвали сроки поставок танков Leopard Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что поставки Leopard Украине могут быть осуществлены в конце марта. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:14

2023-01-26T13:14

2023-01-26T13:15

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что поставки Leopard Украине могут быть осуществлены в конце марта. "Я думаю, мы доставим наши (танки) Leopard, может быть, в конце марта", - сказал Писториус. Его общение с прессой в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, германия