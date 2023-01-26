https://ria.ru/20230126/leopard-1847560263.html

В Минобороны Польши рассказали, когда поставят танки Leopard Украине

В Минобороны Польши рассказали, когда поставят танки Leopard Украине - РИА Новости, 26.01.2023

В Минобороны Польши рассказали, когда поставят танки Leopard Украине

Польша готова передать Украине танки Leopard в течение нескольких недель, заявил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич в эфире... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:50

2023-01-26T12:50

2023-01-26T12:50

специальная военная операция на украине

в мире

мариуш блащак

сергей лавров

украина

польша

россия

нато

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ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Польша готова передать Украине танки Leopard в течение нескольких недель, заявил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич в эфире радиостанции Radio Plus. "Как только (украинские войска – ред.) пройдут обучение, мы будем готовы передать эту технику украинской стороне", - сказал Скуркевич. "Я уверен, что это перспектива нескольких недель", - добавил он. Замминистра напомнил, что Польша готова передать Украине одну роту танков Leopard 2 в количестве 14 штук. В понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна запросила у Германии разрешения на передачу Украине танков Leopard 2. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230124/polsha-1846923969.html

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в мире, мариуш блащак, сергей лавров, украина, польша, россия, нато, т-72 "урал"