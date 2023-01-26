https://ria.ru/20230126/leopard-1847475799.html

СМИ: Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard

СМИ: Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ: Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard

Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard 2, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на чиновника. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T02:46

2023-01-26T02:46

2023-01-26T03:54

в мире

олаф шольц

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

канада

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845137525_0:188:3083:1922_1920x0_80_0_0_7954f3accdb6c019f0380fab3894ab7c.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard 2, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на чиновника. Как сообщает телеканал CBC со ссылкой на высокопоставленные источники, Канада рассматривает возможность поставки четырех танков и может объявить о предоставлении машин в четверг. Один из источников сообщил телеканалу, что Канада, скорее всего, направит танки версии A4 - самой старой из имеющихся на вооружении у страны. "По словам высокопоставленно правительственного чиновника, Канада рассматривает возможность предоставления четырех или пяти танков Leopard 2, но еще не приняла решение", - говорится в сообщении газеты. Как пишет издание, у армии Канады 112 танков Leopard, из которых 82 являются боевыми машинами, а еще 30 предназначены для возведения или разрушения препятствий и выполнения других задач. При этом газета добавляет, что бывший командующий канадской армией, генерал в отставке Эндрю Лесли заявил, что, по некоторым данным, примерно 20 из канадских танков в рабочем состоянии, а остальные находятся на хранении либо ожидают ремонта запчастей. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847395875.html

https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847475304.html

https://ria.ru/20230125/leopard-1847359720.html

украина

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, канада, россия, нато, m1 abrams