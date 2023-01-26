https://ria.ru/20230126/leopard-1847468410.html
В Португалии назвали сроки отправки танков Leopard Украине
В Португалии назвали сроки отправки танков Leopard Украине - РИА Новости, 26.01.2023
В Португалии назвали сроки отправки танков Leopard Украине
Отправка танков Leopard Укарине может произойти через два-три месяца, заявил в среду министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T00:16
2023-01-26T00:16
2023-01-26T00:16
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МАДРИД, 26 янв - РИА Новости. Отправка танков Leopard Укарине может произойти через два-три месяца, заявил в среду министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью. На вопрос о том, сколько будет стоить эта операция по поддержке Украины, министр не назвал цифры. При этом глава МИД отметил, что окончательного решения по вопросу все еще нет. "Решения об отправке португальских боевых машин на Украину нет. Мы участвуем в коллективных усилиях по поддержке Украины, мы внесли свой вклад очень щедро в различных областях - политической, военной, гуманитарной и финансовой, а что касается военного аспекта, то Португалия всегда вносила свой вклад в соответствии со своими возможностями и потребностями Украины", - уточнил Жуан Гомеш Карвинью. Ранее местная газета Correio da Manha сообщила, что Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2.
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украина, в мире, португалия
Украина, В мире, Португалия
В Португалии назвали сроки отправки танков Leopard Украине
МИД Португалии: танки Leopard могут отправить Украине через 2-3 месяца
МАДРИД, 26 янв - РИА Новости. Отправка танков Leopard Укарине может произойти через два-три месяца, заявил в среду министр иностранных дел Португалии Жуан Гомеш Карвинью.
"Все зависит от подготовки украинских военных. Танки Leopard - очень технологически продвинутое оборудование, поэтому это может занять несколько недель. После этого есть логистические аспекты, которые необходимо согласовать с союзниками, так что это (отправка) займет два-три месяца", — приводит его слова португальский телеканал SIC Noticias.
На вопрос о том, сколько будет стоить эта операция по поддержке Украины
, министр не назвал цифры. При этом глава МИД отметил, что окончательного решения по вопросу все еще нет.
"Решения об отправке португальских боевых машин на Украину нет. Мы участвуем в коллективных усилиях по поддержке Украины, мы внесли свой вклад очень щедро в различных областях - политической, военной, гуманитарной и финансовой, а что касается военного аспекта, то Португалия всегда вносила свой вклад в соответствии со своими возможностями и потребностями Украины", - уточнил Жуан Гомеш Карвинью.
Ранее местная газета Correio da Manha сообщила, что Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2.