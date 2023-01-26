Рейтинг@Mail.ru
Миронов попросил расширить перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/lekarstva-1847571019.html
Миронов попросил расширить перечень жизненно необходимых лекарств
Миронов попросил расширить перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 26.01.2023
Миронов попросил расширить перечень жизненно необходимых лекарств
Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство РФ письмо с просьбой расширить перечень жизненно... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:21
2023-01-26T13:21
общество
сергей миронов
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601782554_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_608af615b7df3547d315bf70ef4b67ac.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство РФ письмо с просьбой расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год, сообщает пресс-служба парламентария. Как пояснили в пресс-службе, Миронов не согласен с тем, что в перечень ЖНВЛП были включены только пять препаратов из 22, рекомендованных ранее комиссией Минздрава. "Как правило, это очень дорогие лекарства, необходимые для лечения редких и тяжелых заболеваний. Цены на них регулируются государством, поэтому включение или невключение в перечни этих медикаментов для многих больных – буквально вопрос жизни и смерти", - приводит пресс-служба слова Миронова. Он также добавил, что ему непонятно решение правительства, согласно которому в перечень не попали не только импортные лекарства, но и препараты российского производства. "Это серьезная ошибка, которую необходимо оперативно исправить, включив в текущий перечень все позиции, одобренные комиссией Минздрава", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20230124/putin-1847093261.html
https://ria.ru/20230117/lekarstva-1845370725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601782554_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_b34582b5a8a22e36323d9b0c593c884a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, россия, здоровье - общество
Общество, Сергей Миронов, Россия, Здоровье - Общество
13:21 26.01.2023
 
Миронов попросил расширить перечень жизненно необходимых лекарств

Миронов попросил правительство расширить перечень жизненно необходимых лекарств

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТорговля лекарствами в Новосибирске
Торговля лекарствами в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Торговля лекарствами в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство РФ письмо с просьбой расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год, сообщает пресс-служба парламентария.
Как пояснили в пресс-службе, Миронов не согласен с тем, что в перечень ЖНВЛП были включены только пять препаратов из 22, рекомендованных ранее комиссией Минздрава.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 15:10
Путин отметил рост цен на лекарства, несмотря на развитие фармпроизводства
"Как правило, это очень дорогие лекарства, необходимые для лечения редких и тяжелых заболеваний. Цены на них регулируются государством, поэтому включение или невключение в перечни этих медикаментов для многих больных – буквально вопрос жизни и смерти", - приводит пресс-служба слова Миронова.
Он также добавил, что ему непонятно решение правительства, согласно которому в перечень не попали не только импортные лекарства, но и препараты российского производства.
"Это серьезная ошибка, которую необходимо оперативно исправить, включив в текущий перечень все позиции, одобренные комиссией Минздрава", - заключил парламентарий.
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 09:43
В Госдуму внесли проект о штрафах за продажу лекарств без рецепта
 
ОбществоСергей МироновРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала