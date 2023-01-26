https://ria.ru/20230126/lekarstva-1847571019.html

Миронов попросил расширить перечень жизненно необходимых лекарств

Миронов попросил расширить перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 26.01.2023

Миронов попросил расширить перечень жизненно необходимых лекарств

Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство РФ письмо с просьбой расширить перечень жизненно... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:21

2023-01-26T13:21

2023-01-26T13:21

общество

сергей миронов

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство РФ письмо с просьбой расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год, сообщает пресс-служба парламентария. Как пояснили в пресс-службе, Миронов не согласен с тем, что в перечень ЖНВЛП были включены только пять препаратов из 22, рекомендованных ранее комиссией Минздрава. "Как правило, это очень дорогие лекарства, необходимые для лечения редких и тяжелых заболеваний. Цены на них регулируются государством, поэтому включение или невключение в перечни этих медикаментов для многих больных – буквально вопрос жизни и смерти", - приводит пресс-служба слова Миронова. Он также добавил, что ему непонятно решение правительства, согласно которому в перечень не попали не только импортные лекарства, но и препараты российского производства. "Это серьезная ошибка, которую необходимо оперативно исправить, включив в текущий перечень все позиции, одобренные комиссией Минздрава", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20230124/putin-1847093261.html

https://ria.ru/20230117/lekarstva-1845370725.html

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общество, сергей миронов, россия, здоровье - общество