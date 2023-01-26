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Еврейская община готова делать все для достижения мира, заявил Берл Лазар - РИА Новости, 26.01.2023
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Еврейская община готова делать все для достижения мира, заявил Берл Лазар
Еврейская община готова делать все для достижения мира, заявил Берл Лазар - РИА Новости, 26.01.2023
Еврейская община готова делать все для достижения мира, заявил Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар заверил президента России Владимира Путина, что еврейская община готова делать все возможное для достижения мира. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:10
2023-01-26T17:10
россия
берл лазар
владимир путин
александр бородай
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар заверил президента России Владимира Путина, что еврейская община готова делать все возможное для достижения мира. Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода встретились с президентом накануне Дня памяти жертв Холокоста. "Мы все понимаем, что мы все дети единого Бога, и наше желание – чтобы все дети жили в братстве, взаимопонимании, в дружбе, уважали друг друга. Когда люди страдают – значит, кто-то не дает им жить спокойной нормальной жизнью. Талмуд говорит, что тот, кто спас жизнь одного человека, будто бы спас весь мир, и я повторю: мы как еврейская община не только в России, а во всем мире, готовы сделать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения", – сказал на встрече раввин Лазар. Он поблагодарил Путина за то, что евреи чувствуют себя комфортно в России. "Мы готовы делать все, чтобы нашлись мирные решения, потому что когда люди вокруг страдают – плохо всем… Возможно, наш народ особенно хорошо понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы в мире был мир и люди жили хорошей жизнью", – заключил Лазар.
https://ria.ru/20230126/putin-1847650465.html
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россия, берл лазар, владимир путин, александр бородай, общество
Россия, Берл Лазар, Владимир Путин, Александр Бородай, Общество
17:10 26.01.2023
 
Еврейская община готова делать все для достижения мира, заявил Берл Лазар

Берл Лазар заверил Путина, что еврейская община готова делать все для достижения мира

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Главный раввин России Берл Лазар. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар заверил президента России Владимира Путина, что еврейская община готова делать все возможное для достижения мира.
Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода встретились с президентом накануне Дня памяти жертв Холокоста.
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"Мы все понимаем, что мы все дети единого Бога, и наше желание – чтобы все дети жили в братстве, взаимопонимании, в дружбе, уважали друг друга. Когда люди страдают – значит, кто-то не дает им жить спокойной нормальной жизнью. Талмуд говорит, что тот, кто спас жизнь одного человека, будто бы спас весь мир, и я повторю: мы как еврейская община не только в России, а во всем мире, готовы сделать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения", – сказал на встрече раввин Лазар.
Он поблагодарил Путина за то, что евреи чувствуют себя комфортно в России. "Мы готовы делать все, чтобы нашлись мирные решения, потому что когда люди вокруг страдают – плохо всем… Возможно, наш народ особенно хорошо понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы в мире был мир и люди жили хорошей жизнью", – заключил Лазар.
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РоссияБерл ЛазарВладимир ПутинАлександр БородайОбщество
 
 
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