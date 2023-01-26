https://ria.ru/20230126/lazar-1847660575.html
Еврейская община готова делать все для достижения мира, заявил Берл Лазар
Еврейская община готова делать все для достижения мира, заявил Берл Лазар - РИА Новости, 26.01.2023
Еврейская община готова делать все для достижения мира, заявил Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар заверил президента России Владимира Путина, что еврейская община готова делать все возможное для достижения мира. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:10
2023-01-26T17:10
2023-01-26T17:10
россия
берл лазар
владимир путин
александр бородай
общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар заверил президента России Владимира Путина, что еврейская община готова делать все возможное для достижения мира. Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода встретились с президентом накануне Дня памяти жертв Холокоста. "Мы все понимаем, что мы все дети единого Бога, и наше желание – чтобы все дети жили в братстве, взаимопонимании, в дружбе, уважали друг друга. Когда люди страдают – значит, кто-то не дает им жить спокойной нормальной жизнью. Талмуд говорит, что тот, кто спас жизнь одного человека, будто бы спас весь мир, и я повторю: мы как еврейская община не только в России, а во всем мире, готовы сделать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения", – сказал на встрече раввин Лазар. Он поблагодарил Путина за то, что евреи чувствуют себя комфортно в России. "Мы готовы делать все, чтобы нашлись мирные решения, потому что когда люди вокруг страдают – плохо всем… Возможно, наш народ особенно хорошо понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы в мире был мир и люди жили хорошей жизнью", – заключил Лазар.
https://ria.ru/20230126/putin-1847650465.html
https://ria.ru/20230126/osventsim-1847469049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, берл лазар, владимир путин, александр бородай, общество
Россия, Берл Лазар, Владимир Путин, Александр Бородай, Общество
Еврейская община готова делать все для достижения мира, заявил Берл Лазар
Берл Лазар заверил Путина, что еврейская община готова делать все для достижения мира
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар заверил президента России Владимира Путина, что еврейская община готова делать все возможное для достижения мира.
Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода
встретились с президентом накануне Дня памяти жертв Холокоста.
"Мы все понимаем, что мы все дети единого Бога, и наше желание – чтобы все дети жили в братстве, взаимопонимании, в дружбе, уважали друг друга. Когда люди страдают – значит, кто-то не дает им жить спокойной нормальной жизнью. Талмуд говорит, что тот, кто спас жизнь одного человека, будто бы спас весь мир, и я повторю: мы как еврейская община не только в России, а во всем мире, готовы сделать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения", – сказал на встрече раввин Лазар.
Он поблагодарил Путина за то, что евреи чувствуют себя комфортно в России. "Мы готовы делать все, чтобы нашлись мирные решения, потому что когда люди вокруг страдают – плохо всем… Возможно, наш народ особенно хорошо понимает, что такое страдание, поэтому мы готовы делать все, чтобы в мире был мир и люди жили хорошей жизнью", – заключил Лазар.