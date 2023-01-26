20:55 26.01.2023 (обновлено: 22:50 26.01.2023)
В США рассказали, чем закончится попытка Вашингтона и Киева захватить Крым
Ведущий Fox Карлсон: попытка США и Украины захватить Крым приведет к ядерной войне
Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США и Украина могут не пережить попытки нанести удар по российскому Крыму, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Забрать Крым у России? Их важнейший порт? Кремль не раз заявлял, что подобные действия приведут к ядерной войне, и я не вижу причин сомневаться в этом. И это новый план? За него кто-то голосовал? Это же чистое безумие", — возмутился он.
Телеведущий отметил, что США наняли для реализации своих геополитических амбиций в Восточной Европе одно из самых коррумпированных правительств в мире, в котором несколько высокопоставленных чиновников, включая замминистра обороны и заместителя генпрокурора, подали в отставку, потому что были "слишком коррумпированы" даже для президента страны Владимира Зеленского.
На прошлой неделе украинский лидер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о готовности захватить Крым силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал угрозу политика агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против России "сполна ответят" за свои милитаристские планы.
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