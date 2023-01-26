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В США рассказали, чем закончится попытка Вашингтона и Киева захватить Крым - РИА Новости, 26.01.2023
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В США рассказали, чем закончится попытка Вашингтона и Киева захватить Крым
В США рассказали, чем закончится попытка Вашингтона и Киева захватить Крым - РИА Новости, 26.01.2023
В США рассказали, чем закончится попытка Вашингтона и Киева захватить Крым
США и Украина могут не пережить попытки нанести удар по российскому Крыму, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:55
2023-01-26T22:50
политика
сша
украина
республика крым
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США и Украина могут не пережить попытки нанести удар по российскому Крыму, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Телеведущий отметил, что США наняли для реализации своих геополитических амбиций в Восточной Европе одно из самых коррумпированных правительств в мире, в котором несколько высокопоставленных чиновников, включая замминистра обороны и заместителя генпрокурора, подали в отставку, потому что были "слишком коррумпированы" даже для президента страны Владимира Зеленского.На прошлой неделе украинский лидер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о готовности захватить Крым силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал угрозу политика агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против России "сполна ответят" за свои милитаристские планы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, сша, украина, республика крым, россия
Политика, США, Украина, Республика Крым, Россия
20:55 26.01.2023 (обновлено: 22:50 26.01.2023)
 
В США рассказали, чем закончится попытка Вашингтона и Киева захватить Крым

Ведущий Fox Карлсон: попытка США и Украины захватить Крым приведет к ядерной войне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США и Украина могут не пережить попытки нанести удар по российскому Крыму, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Забрать Крым у России? Их важнейший порт? Кремль не раз заявлял, что подобные действия приведут к ядерной войне, и я не вижу причин сомневаться в этом. И это новый план? За него кто-то голосовал? Это же чистое безумие", — возмутился он.
Телеведущий отметил, что США наняли для реализации своих геополитических амбиций в Восточной Европе одно из самых коррумпированных правительств в мире, в котором несколько высокопоставленных чиновников, включая замминистра обороны и заместителя генпрокурора, подали в отставку, потому что были "слишком коррумпированы" даже для президента страны Владимира Зеленского.
На прошлой неделе украинский лидер во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о готовности захватить Крым силой, если США и Евросоюз предоставят ВСУ новую партию боевой техники. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал угрозу политика агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против России "сполна ответят" за свои милитаристские планы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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