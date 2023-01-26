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В Крыму предупредили Киев о губительных последствиях в случае нападения - РИА Новости, 26.01.2023
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В Крыму предупредили Киев о губительных последствиях в случае нападения
В Крыму предупредили Киев о губительных последствиях в случае нападения - РИА Новости, 26.01.2023
В Крыму предупредили Киев о губительных последствиях в случае нападения
Попытка украинских войск напасть на Крым станет губительной для Украины, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T07:11
2023-01-26T08:45
роман чегринец
владимир путин
украина
оон
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Попытка украинских войск напасть на Крым станет губительной для Украины, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым."Я считаю, что любые попытки нападения на Крым должны пресекаться абсолютно всеми возможными средствами, и в данном случае эскалация конфликта станет губительной для всего украинского недогосударства", - сказал РИА Новости Чегринец.По его мнению, позиция Вашингтона насчет российских территорий "абсолютно циничная" и лишь ускорит переход спецоперации на новый уровень."На мой личный взгляд, это ставит окончательную точку в разговорах даже о потенциальной призрачной возможности каких-либо переговоров. Победа должна быть одержана на поле боя. Русский солдат – самый лучший, милосердный и справедливый. Победа будет за нами", - подчеркнул Чегринец.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Американский танковый батальон не поможет Владимиру Зеленскому захватить Крым или изменить ход спецоперации РФ, Киев получит жёсткий ответ на все атаки, заявил позже РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными.В Кремле отметили, что высказывания посла РФ в США о недопустимости поставок вооружений Украине отражают позицию Кремля и президента, а сами поставки не сулят ничего хорошего с точки зрения общеевропейской безопасности и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.
https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847439012.html
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роман чегринец, владимир путин, украина, оон, россия, киев
Роман Чегринец, Владимир Путин, Украина, ООН, Россия, Киев
07:11 26.01.2023 (обновлено: 08:45 26.01.2023)
 
В Крыму предупредили Киев о губительных последствиях в случае нападения

Крымский политик Чегринец: попытка нападения на полуостров будет губительной для Киева

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Симферополь, Крым
Вид на Симферополь, Крым - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Симферополь, Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Попытка украинских войск напасть на Крым станет губительной для Украины, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
"Я считаю, что любые попытки нападения на Крым должны пресекаться абсолютно всеми возможными средствами, и в данном случае эскалация конфликта станет губительной для всего украинского недогосударства", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его мнению, позиция Вашингтона насчет российских территорий "абсолютно циничная" и лишь ускорит переход спецоперации на новый уровень.
"На мой личный взгляд, это ставит окончательную точку в разговорах даже о потенциальной призрачной возможности каких-либо переговоров. Победа должна быть одержана на поле боя. Русский солдат – самый лучший, милосердный и справедливый. Победа будет за нами", - подчеркнул Чегринец.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 20:04Специальная военная операция на Украине
Белый дом выразил надежду, что поставки оружия Украине помогут вернуть Крым
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский танковый батальон не поможет Владимиру Зеленскому захватить Крым или изменить ход спецоперации РФ, Киев получит жёсткий ответ на все атаки, заявил позже РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что поставки американских танков на Украину станут "вопиющей провокацией", и предупредил, что бронетехника будет уничтожена российскими военными.
В Кремле отметили, что высказывания посла РФ в США о недопустимости поставок вооружений Украине отражают позицию Кремля и президента, а сами поставки не сулят ничего хорошего с точки зрения общеевропейской безопасности и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:21
Глава Крыма предложил санкции против Германии после решения о танках
 
Роман ЧегринецВладимир ПутинУкраинаООНРоссияКиев
 
 
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