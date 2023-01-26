https://ria.ru/20230126/kor-1847477165.html
В Роспотребнадзоре разъяснили, кому и когда нужно делать прививку от кори
В Роспотребнадзоре разъяснили, кому и когда нужно делать прививку от кори - РИА Новости, 26.01.2023
В Роспотребнадзоре разъяснили, кому и когда нужно делать прививку от кори
Сведения о прививках вносятся в медицинскую карту, если информация не была внесена или человек не помнит, делал ли он прививку против кори, то рекомендуется... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T03:33
2023-01-26T03:33
2023-01-26T03:33
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сведения о прививках вносятся в медицинскую карту, если информация не была внесена или человек не помнит, делал ли он прививку против кори, то рекомендуется сдать анализ на антитела, который покажет, нужна вакцинация или нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года, ведомство разработало соответствующий проект постановления. Согласно документу, региональным властям рекомендовано будет обеспечить информирование граждан, в том числе трудовых мигрантов и работодателей, о преимуществах иммунопрофилактики кори, а также организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью, не был вакцинирован или не имеет сведений о прививках. "Сведения о прививках заносятся в медкарту. Если же по какой-то причине эта информация не была внесена или взрослый человек не помнит, делал ли он прививку, следует сдать анализ на антитела. По уровню антител можно оценить наличие иммунитета против кори. Если антител нет, нужно сделать прививку. Это поможет сберечь ваше здоровье и здоровье ваших близких", - говорится в сообщении. Вакцинации против кори обязательно подлежат все дети в возрасте 1 года, ревакцинация проводится в 6 лет. Детям старше 6 лет и взрослым вакцинация против кори рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины. При этом в возрасте до 36 лет введение вакцины рекомендуется всем, после 36 лет – при высокой вероятности контактов, в первую очередь – медработникам, контактирующим с больными различного профиля, работникам транспорта, образовательных учреждений, а в возрасте старше 55 лет – только при контактах с больными.
https://ria.ru/20230125/kor-1847291988.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре разъяснили, кому и когда нужно делать прививку от кори
Роспотребнадзор: нужно сдать анализ на антитела, который покажет необходимость вакцинации
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сведения о прививках вносятся в медицинскую карту, если информация не была внесена или человек не помнит, делал ли он прививку против кори, то рекомендуется сдать анализ на антитела, который покажет, нужна вакцинация или нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года, ведомство разработало соответствующий проект постановления. Согласно документу, региональным властям рекомендовано будет обеспечить информирование граждан, в том числе трудовых мигрантов и работодателей, о преимуществах иммунопрофилактики кори, а также организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью, не был вакцинирован или не имеет сведений о прививках.
"Сведения о прививках заносятся в медкарту. Если же по какой-то причине эта информация не была внесена или взрослый человек не помнит, делал ли он прививку, следует сдать анализ на антитела. По уровню антител можно оценить наличие иммунитета против кори. Если антител нет, нужно сделать прививку. Это поможет сберечь ваше здоровье и здоровье ваших близких", - говорится в сообщении.
Вакцинации против кори обязательно подлежат все дети в возрасте 1 года, ревакцинация проводится в 6 лет. Детям старше 6 лет и взрослым вакцинация против кори рекомендуется при ее отсутствии ранее или при однократном введении вакцины. При этом в возрасте до 36 лет введение вакцины рекомендуется всем, после 36 лет – при высокой вероятности контактов, в первую очередь – медработникам, контактирующим с больными различного профиля, работникам транспорта, образовательных учреждений, а в возрасте старше 55 лет – только при контактах с больными.