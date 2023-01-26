Установлены имена 3000 советских пленных, погибших в концлагере в Словении
Установлены имена трех из пяти тысяч советских пленных, погибших в концлагере в Мариборе
Концентрационный лагерь Stalag XVIII D в Мариборе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Исследователи установили имена 3 тысяч из 5 тысяч советских военнопленных, погибших в нацистском концлагере Stalag XVIII D в словенском Мариборе, рассказал в четверг директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, директор Музея одноименного нацистского лагеря.
Ассамблея народов Евразии проводит 26-27 января Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах – "Новые форматы противодействия переписыванию истории – коммуникационные методологии и возможности". Форум проходит в онлайн-режиме, в нем участвуют представители в Москве, Крыму, Казахстане, Белоруссии, Словении и других странах и регионах.
"В этом лагере в 1941-42 году в течение шести месяцев было уничтожено 8 тысяч военнопленных… Среди более чем пяти тысяч советских военнопленных, которые погибли с сентября 1941 по март 1942 года в лагере, мы уже идентифицировали около трех тысяч имен. Сейчас мы занимаемся оцифровкой архивных документов, чтобы они были доступны в музее в цифровом виде. Это сделано для студентов и молодых исследователей из Европы и других стран… Одно из направлений нашей работы – противодействие переписыванию истории, а также противодействие возникновению неонацизма", - сказал Уйчич в ходе онлайн-включения.
Он отметил, возглавляемый им центр – единственный в Европе, который последовательно занимается этой работой. Уйчич добавил, что предстоит работа по установлению имен еще двух тысяч погибших в лагере советских военнопленных и в этом он рассчитывает на взаимодействие как с европейскими архивами, так и с Минобороны РФ.
Международный исследовательский центр Второй мировой войны уже организовал 11 выставок, посвященных трагедии советских военнопленных в фашистской Германии и совместной борьбе против фашизма в годы войны, сообщил Уйчич.
Форум организован при поддержке Евразийской академии телевидения и радио, Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского (КФУ), Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ и Национального делового партнерства "Альянс Медиа" (Москва).