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Установлены имена 3000 советских пленных, погибших в концлагере в Словении - РИА Новости, 26.01.2023
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Установлены имена 3000 советских пленных, погибших в концлагере в Словении
Установлены имена 3000 советских пленных, погибших в концлагере в Словении - РИА Новости, 26.01.2023
Установлены имена 3000 советских пленных, погибших в концлагере в Словении
Исследователи установили имена 3 тысяч из 5 тысяч советских военнопленных, погибших в нацистском концлагере Stalag XVIII D в словенском Мариборе, рассказал в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:12
2023-01-26T18:12
словения
марибор
в мире
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
без срока давности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Исследователи установили имена 3 тысяч из 5 тысяч советских военнопленных, погибших в нацистском концлагере Stalag XVIII D в словенском Мариборе, рассказал в четверг директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, директор Музея одноименного нацистского лагеря. Ассамблея народов Евразии проводит 26-27 января Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах – "Новые форматы противодействия переписыванию истории – коммуникационные методологии и возможности". Форум проходит в онлайн-режиме, в нем участвуют представители в Москве, Крыму, Казахстане, Белоруссии, Словении и других странах и регионах. "В этом лагере в 1941-42 году в течение шести месяцев было уничтожено 8 тысяч военнопленных… Среди более чем пяти тысяч советских военнопленных, которые погибли с сентября 1941 по март 1942 года в лагере, мы уже идентифицировали около трех тысяч имен. Сейчас мы занимаемся оцифровкой архивных документов, чтобы они были доступны в музее в цифровом виде. Это сделано для студентов и молодых исследователей из Европы и других стран… Одно из направлений нашей работы – противодействие переписыванию истории, а также противодействие возникновению неонацизма", - сказал Уйчич в ходе онлайн-включения. Он отметил, возглавляемый им центр – единственный в Европе, который последовательно занимается этой работой. Уйчич добавил, что предстоит работа по установлению имен еще двух тысяч погибших в лагере советских военнопленных и в этом он рассчитывает на взаимодействие как с европейскими архивами, так и с Минобороны РФ. Международный исследовательский центр Второй мировой войны уже организовал 11 выставок, посвященных трагедии советских военнопленных в фашистской Германии и совместной борьбе против фашизма в годы войны, сообщил Уйчич. Форум организован при поддержке Евразийской академии телевидения и радио, Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского (КФУ), Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ и Национального делового партнерства "Альянс Медиа" (Москва).
https://ria.ru/20230126/osventsim-1847469049.html
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словения, марибор, в мире, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), без срока давности
Словения, Марибор, В мире, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Без срока давности
18:12 26.01.2023
 
Установлены имена 3000 советских пленных, погибших в концлагере в Словении

Установлены имена трех из пяти тысяч советских пленных, погибших в концлагере в Мариборе

© Фото : Public DomainКонцентрационный лагерь Stalag XVIII D в Мариборе
Концентрационный лагерь Stalag XVIII D в Мариборе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Public Domain
Концентрационный лагерь Stalag XVIII D в Мариборе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Исследователи установили имена 3 тысяч из 5 тысяч советских военнопленных, погибших в нацистском концлагере Stalag XVIII D в словенском Мариборе, рассказал в четверг директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, директор Музея одноименного нацистского лагеря.
Ассамблея народов Евразии проводит 26-27 января Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах – "Новые форматы противодействия переписыванию истории – коммуникационные методологии и возможности". Форум проходит в онлайн-режиме, в нем участвуют представители в Москве, Крыму, Казахстане, Белоруссии, Словении и других странах и регионах.
Музей на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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ФСБ обнародовала свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима
"В этом лагере в 1941-42 году в течение шести месяцев было уничтожено 8 тысяч военнопленных… Среди более чем пяти тысяч советских военнопленных, которые погибли с сентября 1941 по март 1942 года в лагере, мы уже идентифицировали около трех тысяч имен. Сейчас мы занимаемся оцифровкой архивных документов, чтобы они были доступны в музее в цифровом виде. Это сделано для студентов и молодых исследователей из Европы и других стран… Одно из направлений нашей работы – противодействие переписыванию истории, а также противодействие возникновению неонацизма", - сказал Уйчич в ходе онлайн-включения.
Он отметил, возглавляемый им центр – единственный в Европе, который последовательно занимается этой работой. Уйчич добавил, что предстоит работа по установлению имен еще двух тысяч погибших в лагере советских военнопленных и в этом он рассчитывает на взаимодействие как с европейскими архивами, так и с Минобороны РФ.
Международный исследовательский центр Второй мировой войны уже организовал 11 выставок, посвященных трагедии советских военнопленных в фашистской Германии и совместной борьбе против фашизма в годы войны, сообщил Уйчич.
Форум организован при поддержке Евразийской академии телевидения и радио, Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского (КФУ), Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ и Национального делового партнерства "Альянс Медиа" (Москва).
Освобожденный от немецко-фашистских захватчиков Воронеж. 1943 год. - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 00:24
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СловенияМариборВ миреСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Без срока давности
 
 
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