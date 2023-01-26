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США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта, заявил Буякевич - РИА Новости, 26.01.2023
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США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта, заявил Буякевич
США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта, заявил Буякевич - РИА Новости, 26.01.2023
США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта, заявил Буякевич
США и НАТО подошли к опасной черте на пути к полномасштабному военному конфликту в Европе, заявил в четверг зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T20:18
2023-01-26T20:18
в мире
европа
россия
максим буякевич
сша
обсе
нато
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. США и НАТО подошли к опасной черте на пути к полномасштабному военному конфликту в Европе, заявил в четверг зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Руководство США и их сателлитов по НАТО подошло к опасной черте. Их осознанные действия по эскалации военного противостояния на Украине, провоцирование режима на военные действия против населения России с использованием западных тяжелых вооружений и целеуказанием на основе натовских разведданных – это прямой путь к полномасштабному военному конфликту в Европе, от которого точно проиграют абсолютно все жители нашего континента. Да и англосаксонские кукловоды этого "пожара" на этот раз не отсидятся в стороне", - заявил Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ. По словам Буякевича, страны НАТО согласовали решения, "углубляющие их вовлеченность в вооруженное противостояние с российскими войсками". Участники встречи на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ предприняли шаги, которые направлены на "качественное усиление военной эскалации, наращивание интенсивности боевых действий", эти шаги "точно вызовут дальнейшие жертвы среди гражданского населения и дополнительные разрушения во многих населенных пунктах", добавил зампостпреда.
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в мире, европа, россия, максим буякевич, сша, обсе, нато
В мире, Европа, Россия, Максим Буякевич, США, ОБСЕ, НАТО
20:18 26.01.2023
 
США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта, заявил Буякевич

Зампостпреда при ОБСЕ: США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта в Европе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. США и НАТО подошли к опасной черте на пути к полномасштабному военному конфликту в Европе, заявил в четверг зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Руководство США и их сателлитов по НАТО подошло к опасной черте. Их осознанные действия по эскалации военного противостояния на Украине, провоцирование режима на военные действия против населения России с использованием западных тяжелых вооружений и целеуказанием на основе натовских разведданных – это прямой путь к полномасштабному военному конфликту в Европе, от которого точно проиграют абсолютно все жители нашего континента. Да и англосаксонские кукловоды этого "пожара" на этот раз не отсидятся в стороне", - заявил Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ.
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По словам Буякевича, страны НАТО согласовали решения, "углубляющие их вовлеченность в вооруженное противостояние с российскими войсками". Участники встречи на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ предприняли шаги, которые направлены на "качественное усиление военной эскалации, наращивание интенсивности боевых действий", эти шаги "точно вызовут дальнейшие жертвы среди гражданского населения и дополнительные разрушения во многих населенных пунктах", добавил зампостпреда.
 
В миреЕвропаРоссияМаксим БуякевичСШАОБСЕНАТО
 
 
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