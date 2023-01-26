https://ria.ru/20230126/konflikt-1847714391.html

США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта, заявил Буякевич

США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта, заявил Буякевич - РИА Новости, 26.01.2023

США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта, заявил Буякевич

США и НАТО подошли к опасной черте на пути к полномасштабному военному конфликту в Европе, заявил в четверг зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T20:18

2023-01-26T20:18

2023-01-26T20:18

в мире

европа

россия

максим буякевич

сша

обсе

нато

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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. США и НАТО подошли к опасной черте на пути к полномасштабному военному конфликту в Европе, заявил в четверг зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Руководство США и их сателлитов по НАТО подошло к опасной черте. Их осознанные действия по эскалации военного противостояния на Украине, провоцирование режима на военные действия против населения России с использованием западных тяжелых вооружений и целеуказанием на основе натовских разведданных – это прямой путь к полномасштабному военному конфликту в Европе, от которого точно проиграют абсолютно все жители нашего континента. Да и англосаксонские кукловоды этого "пожара" на этот раз не отсидятся в стороне", - заявил Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ. По словам Буякевича, страны НАТО согласовали решения, "углубляющие их вовлеченность в вооруженное противостояние с российскими войсками". Участники встречи на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ предприняли шаги, которые направлены на "качественное усиление военной эскалации, наращивание интенсивности боевых действий", эти шаги "точно вызовут дальнейшие жертвы среди гражданского населения и дополнительные разрушения во многих населенных пунктах", добавил зампостпреда.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844649444.html

европа

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, россия, максим буякевич, сша, обсе, нато