США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта, заявил Буякевич
Зампостпреда при ОБСЕ: США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта в Европе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. США и НАТО подошли к опасной черте на пути к полномасштабному военному конфликту в Европе, заявил в четверг зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Руководство США и их сателлитов по НАТО подошло к опасной черте. Их осознанные действия по эскалации военного противостояния на Украине, провоцирование режима на военные действия против населения России с использованием западных тяжелых вооружений и целеуказанием на основе натовских разведданных – это прямой путь к полномасштабному военному конфликту в Европе, от которого точно проиграют абсолютно все жители нашего континента. Да и англосаксонские кукловоды этого "пожара" на этот раз не отсидятся в стороне", - заявил Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ.
По словам Буякевича, страны НАТО согласовали решения, "углубляющие их вовлеченность в вооруженное противостояние с российскими войсками". Участники встречи на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ предприняли шаги, которые направлены на "качественное усиление военной эскалации, наращивание интенсивности боевых действий", эти шаги "точно вызовут дальнейшие жертвы среди гражданского населения и дополнительные разрушения во многих населенных пунктах", добавил зампостпреда.