https://ria.ru/20230126/kisida-1847651075.html

Сын премьера Японии оскандалился во время командировки в Европу

Сын премьера Японии оскандалился во время командировки в Европу - РИА Новости, 26.01.2023

Сын премьера Японии оскандалился во время командировки в Европу

Старший сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро, который также работает его личным секретарем по политическим вопросам, оказался в центре скандала с... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:50

2023-01-26T16:50

2023-01-26T16:50

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ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Старший сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро, который также работает его личным секретарем по политическим вопросам, оказался в центре скандала с использованием служебных автомобилей японских посольств для туристических поездок во время недавнего зарубежного турне главы японского правительства. Информация о том, что Сётаро Кисида запрашивал служебные автомобили для поездок по туристическим местам в Париже и Лондоне, опубликовало издание Daily Shincho. "Это стало острой темой, что поведение Сётаро, который сопровождал (премьер-министра Фумио Кисиду – ред.), уж слишком походило на экскурсионную поездку", - цитирует издание слова источников, знакомых с ситуацией. В частности, сын японского премьера запрашивал автомобиль для поездок к туристическим объектам в Париже, а также "заявил, что он будет ужинать в бистро". "В Лондоне также был получен запрос "на осмотр достопримечательностей", и он взял автомобиль посольства для посещения Биг-Бена, Букингемского дворца и даже остановился в Harrods, - подчеркнул собеседник издания. Другой конфуз произошел во время пребывания японской делегации в Канаде, когда Сётаро Кисида обратился с просьбой о совместном фото с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара заявил, что он "в курсе" информационной заметки, но отказался привести какие-либо детали поездки главы государства. В свою очередь, другой заместитель генсекретаря кабмина Ёсихико Исодзаки во время другой пресс-конференции отметил, что "будет проведена проверка целесообразности использования служебных автомобилей". Сётаро Кисиде 32 года. После окончания университета сын действующего главы японского правительства начал работу в компании Mitsui & Co. С марта 2020 года начал работать секретарем в офисе своего отца. После избрания Фумио Кисиды главой правящей Либерально-демократической партии и премьером Японии Сётаро в 2021 году также переехал в официальную резиденцию премьера. Его назначение на пост личного секретаря по политическим вопросам премьер-министра было встречено резкой критикой со стороны оппозиции.

https://ria.ru/20230126/endryu-1847647743.html

https://ria.ru/20230109/evrosoyuz-1843618937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, париж, лондон, фумио кисида