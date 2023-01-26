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Режиссер "Достучаться до небес" требует удалить его имя из российской ленты - РИА Новости, 26.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230126/kino-1847675601.html
Режиссер "Достучаться до небес" требует удалить его имя из российской ленты
Режиссер "Достучаться до небес" требует удалить его имя из российской ленты - РИА Новости, 26.01.2023
Режиссер "Достучаться до небес" требует удалить его имя из российской ленты
Немецкий режиссер Томас Ян, известный по картине "Достучаться до небес", требует от российской кинокомпании "N Films" удалить все упоминания о себе из фильма... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:55
2023-01-26T17:55
культура
новости культуры
германия
ангела меркель
тиль швайгер
кино и сериалы
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Немецкий режиссер Томас Ян, известный по картине "Достучаться до небес", требует от российской кинокомпании "N Films" удалить все упоминания о себе из фильма "Шпион", который он согласился снять, сообщила пресс-служба организации. В компании рассказывают, что проблемы начались из-за того, что Ян и Швайгер были "замечены в работе" над российским проектом. В "N Films" отмечают, что, "пока немецкая федеральная пресса не подняла скандал, именитый режиссер пытался усидеть на всех стульях и активно сотрудничал с командой, готовя проект к съемкам". "Теперь, в связи с давлением германской прессы, Томас, в нарушение договора, потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что "не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией". Также он пригрозил судом продюсеру фильма Александру N, если тот не удалит упоминания в ближайшие дни", – говорится в сообщении. Александр N заявил, что у компании есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссера проекта. "Закон на нашей стороне, но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нем. Мы не хотим вражды, мы хотим договориться. Возможно, Томасу нужно время, чтобы он немного успокоился", - сказал он. Отмечается, что Тиль Швайгер "и вовсе отказывается выходить на связь, полностью исключив общение с командой и прессой"."Шпион" о советском разведчике, который влюбился в немецкую девушку и решил уйти со службы, чтобы посвятить себя семье. Ранее продюсер "N Films" Александр N сообщал РИА Новости, что немецкий актер Тиль Швайгер сыграет в "Шпионе" отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, Томас Ян выступил в качестве режиссера.
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новости культуры, германия, ангела меркель, тиль швайгер, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Германия, Ангела Меркель, Тиль Швайгер, Кино и сериалы
17:55 26.01.2023
 
Режиссер "Достучаться до небес" требует удалить его имя из российской ленты

Режиссер Томас Ян требует удалить его имя из титров российского фильма "Шпион"

CC BY-SA 3.0 / Olaf Kosinsky / Regisseur Thomas JahnНемецкий режиссер Томас Ян
Немецкий режиссер Томас Ян - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Olaf Kosinsky / Regisseur Thomas Jahn
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Немецкий режиссер Томас Ян, известный по картине "Достучаться до небес", требует от российской кинокомпании "N Films" удалить все упоминания о себе из фильма "Шпион", который он согласился снять, сообщила пресс-служба организации.
В компании рассказывают, что проблемы начались из-за того, что Ян и Швайгер были "замечены в работе" над российским проектом. В "N Films" отмечают, что, "пока немецкая федеральная пресса не подняла скандал, именитый режиссер пытался усидеть на всех стульях и активно сотрудничал с командой, готовя проект к съемкам".
"Теперь, в связи с давлением германской прессы, Томас, в нарушение договора, потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что "не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией". Также он пригрозил судом продюсеру фильма Александру N, если тот не удалит упоминания в ближайшие дни", – говорится в сообщении.
Александр N заявил, что у компании есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссера проекта. "Закон на нашей стороне, но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нем. Мы не хотим вражды, мы хотим договориться. Возможно, Томасу нужно время, чтобы он немного успокоился", - сказал он.
Отмечается, что Тиль Швайгер "и вовсе отказывается выходить на связь, полностью исключив общение с командой и прессой".
"Шпион" о советском разведчике, который влюбился в немецкую девушку и решил уйти со службы, чтобы посвятить себя семье. Ранее продюсер "N Films" Александр N сообщал РИА Новости, что немецкий актер Тиль Швайгер сыграет в "Шпионе" отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, Томас Ян выступил в качестве режиссера.
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