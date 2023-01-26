https://ria.ru/20230126/kino-1847675601.html

Режиссер "Достучаться до небес" требует удалить его имя из российской ленты

Режиссер "Достучаться до небес" требует удалить его имя из российской ленты - РИА Новости, 26.01.2023

Режиссер "Достучаться до небес" требует удалить его имя из российской ленты

Немецкий режиссер Томас Ян, известный по картине "Достучаться до небес", требует от российской кинокомпании "N Films" удалить все упоминания о себе из фильма... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:55

2023-01-26T17:55

2023-01-26T17:55

культура

новости культуры

германия

ангела меркель

тиль швайгер

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847673993_0:324:2048:1476_1920x0_80_0_0_a2e543fa3ac2208d39fe0c6417f2f854.jpg

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Немецкий режиссер Томас Ян, известный по картине "Достучаться до небес", требует от российской кинокомпании "N Films" удалить все упоминания о себе из фильма "Шпион", который он согласился снять, сообщила пресс-служба организации. В компании рассказывают, что проблемы начались из-за того, что Ян и Швайгер были "замечены в работе" над российским проектом. В "N Films" отмечают, что, "пока немецкая федеральная пресса не подняла скандал, именитый режиссер пытался усидеть на всех стульях и активно сотрудничал с командой, готовя проект к съемкам". "Теперь, в связи с давлением германской прессы, Томас, в нарушение договора, потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что "не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией". Также он пригрозил судом продюсеру фильма Александру N, если тот не удалит упоминания в ближайшие дни", – говорится в сообщении. Александр N заявил, что у компании есть документы, подтверждающие участие Томаса Яна в качестве режиссера проекта. "Закон на нашей стороне, но мы не хотим портить отношения и временно удалили упоминания о нем. Мы не хотим вражды, мы хотим договориться. Возможно, Томасу нужно время, чтобы он немного успокоился", - сказал он. Отмечается, что Тиль Швайгер "и вовсе отказывается выходить на связь, полностью исключив общение с командой и прессой"."Шпион" о советском разведчике, который влюбился в немецкую девушку и решил уйти со службы, чтобы посвятить себя семье. Ранее продюсер "N Films" Александр N сообщал РИА Новости, что немецкий актер Тиль Швайгер сыграет в "Шпионе" отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, Томас Ян выступил в качестве режиссера.

https://ria.ru/20230126/konkurs-1847650806.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, германия, ангела меркель, тиль швайгер, кино и сериалы