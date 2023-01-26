https://ria.ru/20230126/kiev-1847532852.html

Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве

Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.01.2023

Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве

Еще серия взрывов прозвучала в Днепровском районе Киева, спецслужбы следуют на место, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:32

2023-01-26T11:32

2023-01-26T12:12

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киев

виталий кличко

одесская область

украина

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Еще серия взрывов прозвучала в Днепровском районе Киева, спецслужбы следуют на место, сообщил мэр города Виталий Кличко.Ранее в четверг Кличко сообщал о взрыве в Киеве."Взрывы прозвучали в Днепровском районе столицы. Все службы едут на место. Детали происшествия позднее", - написал Кличко в своем телеграм-канале.В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.

https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847535423.html

https://ria.ru/20230126/odessa-1847516033.html

киев

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, виталий кличко, одесская область, украина