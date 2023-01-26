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Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/kiev-1847532852.html
Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве
Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.01.2023
Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве
Еще серия взрывов прозвучала в Днепровском районе Киева, спецслужбы следуют на место, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:32
2023-01-26T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
одесская область
украина
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Еще серия взрывов прозвучала в Днепровском районе Киева, спецслужбы следуют на место, сообщил мэр города Виталий Кличко.Ранее в четверг Кличко сообщал о взрыве в Киеве."Взрывы прозвучали в Днепровском районе столицы. Все службы едут на место. Детали происшествия позднее", - написал Кличко в своем телеграм-канале.В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.
https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847535423.html
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в мире, киев, виталий кличко, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Одесская область, Украина
11:32 26.01.2023 (обновлено: 12:12 26.01.2023)
 
Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил, что в столице Украины прогремели еще несколько взрывов 26 января

© Фото : СБУПроверки СБУ в правительственном квартале Киева
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Еще серия взрывов прозвучала в Днепровском районе Киева, спецслужбы следуют на место, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Ранее в четверг Кличко сообщал о взрыве в Киеве.
Дым от взрыва в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
11:42Специальная военная операция на Украине
В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры
"Взрывы прозвучали в Днепровском районе столицы. Все службы едут на место. Детали происшествия позднее", - написал Кличко в своем телеграм-канале.
В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
10:48Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий КличкоОдесская областьУкраина
 
 
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