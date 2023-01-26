https://ria.ru/20230126/kiev-1847532852.html
Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве
Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.01.2023
Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве
Еще серия взрывов прозвучала в Днепровском районе Киева, спецслужбы следуют на место, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:32
2023-01-26T11:32
2023-01-26T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
одесская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_de7b4dee3ed931f7221b91c7b99563dc.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Еще серия взрывов прозвучала в Днепровском районе Киева, спецслужбы следуют на место, сообщил мэр города Виталий Кличко.Ранее в четверг Кличко сообщал о взрыве в Киеве."Взрывы прозвучали в Днепровском районе столицы. Все службы едут на место. Детали происшествия позднее", - написал Кличко в своем телеграм-канале.В четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Перед этим на всей территории страны была объявлена воздушная тревога, пока ее не отменяли.
https://ria.ru/20230126/povrezhdeniya-1847535423.html
https://ria.ru/20230126/odessa-1847516033.html
киев
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074404_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_01b13f82ea40d73f6faa997280369649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Одесская область, Украина
11:32 26.01.2023 (обновлено: 12:12 26.01.2023)
Кличко сообщил еще о нескольких взрывах в Киеве
Мэр Киева Кличко сообщил, что в столице Украины прогремели еще несколько взрывов 26 января