https://ria.ru/20230126/kiberataki-1847508990.html

Лондон предупредил о якобы сохраняющейся угрозе кибератак из России и Ирана

Лондон предупредил о якобы сохраняющейся угрозе кибератак из России и Ирана - РИА Новости, 26.01.2023

Лондон предупредил о якобы сохраняющейся угрозе кибератак из России и Ирана

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил о продолжающейся угрозе со стороны российских и иранских хакеров, которые якобы... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:29

2023-01-26T10:29

2023-01-26T10:29

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил о продолжающейся угрозе со стороны российских и иранских хакеров, которые якобы осуществляют атаки против лиц и организаций в Британии и других странах с целью получения информации. "Великобритания предупредила сегодня (в четверг) об угрозе со стороны целенаправленных фишинговых кампаний против организаций и частных лиц, проводимых кибер-субъектами, базирующимися в России и Иране", - говорится заявлении на сайте центра. В частности, речь идет о российской группе SEABORGIUM и иранской TA453, которые якобы на протяжении 2022 года проводили "отдельные вредоносные кампании" против ряда организаций и лиц в Великобритании и других странах с целью сбора информации. При этом, по утверждению NCSC, атаки не были направлены против широкой общественности, их целью являлись конкретные сектора, такие как научно-образовательная сфера, оборона, правительственные организации, НПО, аналитические центры, а также политики, журналисты и активисты. В связи с этим британский центр кибербезопасности опубликовал сводку, излагающую основную информацию о способах проведения фишинговых атак и этапах их осуществления, а также о методах снижения риска стать жертвой злоумышленников. Ведомство призвало проявлять бдительность, устанавливать сложный пароль, улучшать контроль доступа, включая многофакторную аутентификацию, регулярно обновлять устройства и так далее. Ранее почта Великобритании сообщила о невозможности отправки посылок или писем за границу из-за кибератаки. Британская газета Telegraph обвинила в этом якобы "связанных с РФ" хакеров из группы LockBit, предоставляющей услуги программ-вымогателей. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

https://ria.ru/20230125/ataki-1847299420.html

https://ria.ru/20230119/kiberbezopasnost-1846005344.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, великобритания, лондон