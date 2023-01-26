https://ria.ru/20230126/kiberataki-1847508990.html
Лондон предупредил о якобы сохраняющейся угрозе кибератак из России и Ирана
Лондон предупредил о якобы сохраняющейся угрозе кибератак из России и Ирана - РИА Новости, 26.01.2023
Лондон предупредил о якобы сохраняющейся угрозе кибератак из России и Ирана
Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил о продолжающейся угрозе со стороны российских и иранских хакеров, которые якобы... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:29
2023-01-26T10:29
2023-01-26T10:29
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил о продолжающейся угрозе со стороны российских и иранских хакеров, которые якобы осуществляют атаки против лиц и организаций в Британии и других странах с целью получения информации. "Великобритания предупредила сегодня (в четверг) об угрозе со стороны целенаправленных фишинговых кампаний против организаций и частных лиц, проводимых кибер-субъектами, базирующимися в России и Иране", - говорится заявлении на сайте центра. В частности, речь идет о российской группе SEABORGIUM и иранской TA453, которые якобы на протяжении 2022 года проводили "отдельные вредоносные кампании" против ряда организаций и лиц в Великобритании и других странах с целью сбора информации. При этом, по утверждению NCSC, атаки не были направлены против широкой общественности, их целью являлись конкретные сектора, такие как научно-образовательная сфера, оборона, правительственные организации, НПО, аналитические центры, а также политики, журналисты и активисты. В связи с этим британский центр кибербезопасности опубликовал сводку, излагающую основную информацию о способах проведения фишинговых атак и этапах их осуществления, а также о методах снижения риска стать жертвой злоумышленников. Ведомство призвало проявлять бдительность, устанавливать сложный пароль, улучшать контроль доступа, включая многофакторную аутентификацию, регулярно обновлять устройства и так далее. Ранее почта Великобритании сообщила о невозможности отправки посылок или писем за границу из-за кибератаки. Британская газета Telegraph обвинила в этом якобы "связанных с РФ" хакеров из группы LockBit, предоставляющей услуги программ-вымогателей. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
https://ria.ru/20230125/ataki-1847299420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, великобритания, лондон
В мире, Технологии, Россия, Великобритания, Лондон
Лондон предупредил о якобы сохраняющейся угрозе кибератак из России и Ирана
Британия предупредила о якобы продолжающейся угрозе со стороны хакеров из России и Ирана
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) предупредил о продолжающейся угрозе со стороны российских и иранских хакеров, которые якобы осуществляют атаки против лиц и организаций в Британии и других странах с целью получения информации.
"Великобритания предупредила сегодня (в четверг) об угрозе со стороны целенаправленных фишинговых кампаний против организаций и частных лиц, проводимых кибер-субъектами, базирующимися в России и Иране", - говорится заявлении на сайте центра.
В частности, речь идет о российской группе SEABORGIUM и иранской TA453, которые якобы на протяжении 2022 года проводили "отдельные вредоносные кампании" против ряда организаций и лиц в Великобритании
и других странах с целью сбора информации.
При этом, по утверждению NCSC, атаки не были направлены против широкой общественности, их целью являлись конкретные сектора, такие как научно-образовательная сфера, оборона, правительственные организации, НПО, аналитические центры, а также политики, журналисты и активисты.
В связи с этим британский центр кибербезопасности опубликовал сводку, излагающую основную информацию о способах проведения фишинговых атак и этапах их осуществления, а также о методах снижения риска стать жертвой злоумышленников. Ведомство призвало проявлять бдительность, устанавливать сложный пароль, улучшать контроль доступа, включая многофакторную аутентификацию, регулярно обновлять устройства и так далее.
Ранее почта Великобритании сообщила о невозможности отправки посылок или писем за границу из-за кибератаки. Британская газета Telegraph обвинила в этом якобы "связанных с РФ" хакеров из группы LockBit, предоставляющей услуги программ-вымогателей.
Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.