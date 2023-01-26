Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области силовики выявили новое хищение средств гособоронзаказа - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230126/khischenie-1847538998.html
В Ростовской области силовики выявили новое хищение средств гособоронзаказа
В Ростовской области силовики выявили новое хищение средств гособоронзаказа - РИА Новости, 26.01.2023
В Ростовской области силовики выявили новое хищение средств гособоронзаказа
Силовики выявили хищение средств при заключении государственных контрактов на изготовление составной части тактической ракеты в Ростовской области, сумма ущерба РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:49
2023-01-26T11:49
происшествия
ростовская область
россия
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Силовики выявили хищение средств при заключении государственных контрактов на изготовление составной части тактической ракеты в Ростовской области, сумма ущерба превысила 63 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. "УФСБ России по Ростовской области совместно военной прокуратурой выявлен новый эпизод преступной деятельности генерального директора АО "Звезда-Стрела", начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО "ТПК "Горизонт" - ООО "Таганрогский литейный завод", связанный с хищением денежных средств государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении. Согласно оперативным данным, при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, чтобы потом похитить эти деньги. Ущерб превысил 63 миллиона рублей. Военные следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". По данным УФСБ, в настоящее время троим подозреваемым по всем эпизодам преступной деятельности вменяется ущерб в размере 80 миллионов рублей. В конце ноября ведомство сообщало, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Уголовное дело было также возбуждено по статье "Мошенничество".
https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html
https://ria.ru/20230126/shtraf-1847497640.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, мошенничество
Происшествия, Ростовская область, Россия, Мошенничество
11:49 26.01.2023
 
В Ростовской области силовики выявили новое хищение средств гособоронзаказа

В Ростовской области выявили хищение средств гособоронзаказа во время изготовления ракет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Силовики выявили хищение средств при заключении государственных контрактов на изготовление составной части тактической ракеты в Ростовской области, сумма ущерба превысила 63 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
"УФСБ России по Ростовской области совместно военной прокуратурой выявлен новый эпизод преступной деятельности генерального директора АО "Звезда-Стрела", начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО "ТПК "Горизонт" - ООО "Таганрогский литейный завод", связанный с хищением денежных средств государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
11:24Специальная военная операция на Украине
В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского
Согласно оперативным данным, при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, чтобы потом похитить эти деньги. Ущерб превысил 63 миллиона рублей.
Военные следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
По данным УФСБ, в настоящее время троим подозреваемым по всем эпизодам преступной деятельности вменяется ущерб в размере 80 миллионов рублей.
В конце ноября ведомство сообщало, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Уголовное дело было также возбуждено по статье "Мошенничество".
Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
09:35
Красноярского депутата оштрафовали за дискредитацию армии
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала