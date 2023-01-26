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В Ростовской области силовики выявили новое хищение средств гособоронзаказа
В Ростовской области силовики выявили новое хищение средств гособоронзаказа - РИА Новости, 26.01.2023
В Ростовской области силовики выявили новое хищение средств гособоронзаказа
Силовики выявили хищение средств при заключении государственных контрактов на изготовление составной части тактической ракеты в Ростовской области, сумма ущерба РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:49
2023-01-26T11:49
2023-01-26T11:49
происшествия
ростовская область
россия
мошенничество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Силовики выявили хищение средств при заключении государственных контрактов на изготовление составной части тактической ракеты в Ростовской области, сумма ущерба превысила 63 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. "УФСБ России по Ростовской области совместно военной прокуратурой выявлен новый эпизод преступной деятельности генерального директора АО "Звезда-Стрела", начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО "ТПК "Горизонт" - ООО "Таганрогский литейный завод", связанный с хищением денежных средств государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении. Согласно оперативным данным, при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, чтобы потом похитить эти деньги. Ущерб превысил 63 миллиона рублей. Военные следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". По данным УФСБ, в настоящее время троим подозреваемым по всем эпизодам преступной деятельности вменяется ущерб в размере 80 миллионов рублей. В конце ноября ведомство сообщало, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Уголовное дело было также возбуждено по статье "Мошенничество".
https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html
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происшествия, ростовская область, россия, мошенничество
Происшествия, Ростовская область, Россия, Мошенничество
В Ростовской области силовики выявили новое хищение средств гособоронзаказа
В Ростовской области выявили хищение средств гособоронзаказа во время изготовления ракет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости.
Силовики выявили хищение средств при заключении государственных контрактов на изготовление составной части тактической ракеты в Ростовской области, сумма ущерба превысила 63 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УФСБ
России по Ростовской области.
"УФСБ России по Ростовской области совместно военной прокуратурой выявлен новый эпизод преступной деятельности генерального директора АО "Звезда-Стрела", начальника 222-го военного представительства Минобороны России и директора ООО "ТПК "Горизонт" - ООО "Таганрогский литейный завод", связанный с хищением денежных средств государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
Согласно оперативным данным, при заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия, чтобы потом похитить эти деньги. Ущерб превысил 63 миллиона рублей.
Военные следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
По данным УФСБ, в настоящее время троим подозреваемым по всем эпизодам преступной деятельности вменяется ущерб в размере 80 миллионов рублей.
В конце ноября ведомство сообщало, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства Минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Уголовное дело было также возбуждено по статье "Мошенничество".