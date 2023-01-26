https://ria.ru/20230126/kherson-1847478383.html
Задержанный: СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России
Задержанный: СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России - РИА Новости, 26.01.2023
Задержанный: СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России
Служба безопасности Украины вербует агентов среди населения Херсонской области и принуждает их проводить антироссийские акции, рассказал РИА Новости задержанный РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T04:11
2023-01-26T04:11
2023-01-26T09:24
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины вербует агентов среди населения Херсонской области и принуждает их проводить антироссийские акции, рассказал РИА Новости задержанный житель региона Андрей, завербованный СБУ в марте 2022 года."Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьей. Сотрудник (СБУ. — Прим. ред.) Михаил дал деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей против российской программы", — рассказал собеседник агентства.Завербовавший его сотрудник СБУ, по словам задержанного, неоднократно грозил убить его детей в случае отказа выполнять задания. А при удачном выполнении заданий куратор обещал заплатить деньги.Как пояснил Андрей, в его задачу входила организация митингов с флагами Украины с привлечением преподавателей школ, чтобы они выступали против российской учебной программы. Для покупки украинской символики на митинги Михаил перечислял ему деньги, но обещанное вознаграждение так и не отправил.Накануне сотрудник российских силовых структур в Херсонской области сообщил РИА Новости, что агентов СБУ, причастных к организации терактов регионе, финансирует Запад. Деньги обналичиваются в восточноевропейских странах, а затем через гуманитарные коридоры доставляются в регион. Собеседник агентства подчеркнул, что этот канал финансирования перекрыли.
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в мире, прибалтика, польша, чехия, служба безопасности украины
В мире, Прибалтика, Польша, Чехия, Служба безопасности Украины
04:11 26.01.2023 (обновлено: 09:24 26.01.2023)
Задержанный: СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России
Житель Херсонской области Андрей: СБУ угрозами принуждает к саботажу против России
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины вербует агентов среди населения Херсонской области и принуждает их проводить антироссийские акции, рассказал РИА Новости задержанный житель региона Андрей, завербованный СБУ в марте 2022 года.
"Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьей. Сотрудник (СБУ. — Прим. ред.) Михаил дал деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей против российской программы", — рассказал собеседник агентства.
Завербовавший его сотрудник СБУ, по словам задержанного, неоднократно грозил убить его детей в случае отказа выполнять задания. А при удачном выполнении заданий куратор обещал заплатить деньги.
Как пояснил Андрей, в его задачу входила организация митингов с флагами Украины с привлечением преподавателей школ, чтобы они выступали против российской учебной программы. Для покупки украинской символики на митинги Михаил перечислял ему деньги, но обещанное вознаграждение так и не отправил.
Накануне сотрудник российских силовых структур в Херсонской области сообщил РИА Новости, что агентов СБУ
, причастных к организации терактов регионе, финансирует Запад. Деньги обналичиваются в восточноевропейских странах, а затем через гуманитарные коридоры доставляются в регион. Собеседник агентства подчеркнул, что этот канал финансирования перекрыли.