https://ria.ru/20230126/kherson-1847478383.html

Задержанный: СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России

Задержанный: СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России - РИА Новости, 26.01.2023

Задержанный: СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России

Служба безопасности Украины вербует агентов среди населения Херсонской области и принуждает их проводить антироссийские акции, рассказал РИА Новости задержанный РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T04:11

2023-01-26T04:11

2023-01-26T09:24

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служба безопасности украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины вербует агентов среди населения Херсонской области и принуждает их проводить антироссийские акции, рассказал РИА Новости задержанный житель региона Андрей, завербованный СБУ в марте 2022 года."Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьей. Сотрудник (СБУ. — Прим. ред.) Михаил дал деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей против российской программы", — рассказал собеседник агентства.Завербовавший его сотрудник СБУ, по словам задержанного, неоднократно грозил убить его детей в случае отказа выполнять задания. А при удачном выполнении заданий куратор обещал заплатить деньги.Как пояснил Андрей, в его задачу входила организация митингов с флагами Украины с привлечением преподавателей школ, чтобы они выступали против российской учебной программы. Для покупки украинской символики на митинги Михаил перечислял ему деньги, но обещанное вознаграждение так и не отправил.Накануне сотрудник российских силовых структур в Херсонской области сообщил РИА Новости, что агентов СБУ, причастных к организации терактов регионе, финансирует Запад. Деньги обналичиваются в восточноевропейских странах, а затем через гуманитарные коридоры доставляются в регион. Собеседник агентства подчеркнул, что этот канал финансирования перекрыли.

https://ria.ru/20230124/kherson-1847129190.html

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в мире, прибалтика, польша, чехия, служба безопасности украины