https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html

В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского

В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023

В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского

Сети кабельных телеоператоров были взломаны в ряде городов Ростовской области в среду, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T11:24

2023-01-26T11:24

2023-01-26T11:24

специальная военная операция на украине

происшествия

технологии

ростовская область

владимир зеленский

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Сети кабельных телеоператоров были взломаны в ряде городов Ростовской области в среду, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. В среду в местном паблике в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в Шахтах, Каменск-Шахтинском, Белой Калитве и некоторых других городах Ростовской области в результате взлома кабельного ТВ-оператора по всем каналам показывают выступление Владимира Зеленского. "Действительно, 25 января в ряде городов Ростовской области были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров", - сказал Тюрин. Ранее пресс-служба правительства Белгородской области также подтвердила несанкционированную замену телесигнала. В Крыму инцидент объяснили хакерской атакой.

https://ria.ru/20230110/plany-1843841915.html

ростовская область

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, технологии, ростовская область, владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр