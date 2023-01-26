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В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html
В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского
В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023
В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского
Сети кабельных телеоператоров были взломаны в ряде городов Ростовской области в среду, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:24
2023-01-26T11:24
специальная военная операция на украине
происшествия
технологии
ростовская область
владимир зеленский
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Сети кабельных телеоператоров были взломаны в ряде городов Ростовской области в среду, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. В среду в местном паблике в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в Шахтах, Каменск-Шахтинском, Белой Калитве и некоторых других городах Ростовской области в результате взлома кабельного ТВ-оператора по всем каналам показывают выступление Владимира Зеленского. "Действительно, 25 января в ряде городов Ростовской области были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров", - сказал Тюрин. Ранее пресс-служба правительства Белгородской области также подтвердила несанкционированную замену телесигнала. В Крыму инцидент объяснили хакерской атакой.
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ростовская область
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происшествия, технологии, ростовская область, владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Технологии, Ростовская область, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:24 26.01.2023
 
В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского

В Ростовской области хакеры взломали кабельные телесети и показали обращение Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Сети кабельных телеоператоров были взломаны в ряде городов Ростовской области в среду, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
В среду в местном паблике в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в Шахтах, Каменск-Шахтинском, Белой Калитве и некоторых других городах Ростовской области в результате взлома кабельного ТВ-оператора по всем каналам показывают выступление Владимира Зеленского.
"Действительно, 25 января в ряде городов Ростовской области были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров", - сказал Тюрин.
Ранее пресс-служба правительства Белгородской области также подтвердила несанкционированную замену телесигнала. В Крыму инцидент объяснили хакерской атакой.
Виктор Водолацкий - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 11:34
В Госдуме оценили планы Киева по наступлению на Ростов и Таганрог
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТехнологииРостовская областьВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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