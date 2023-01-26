https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html
В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского
В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского - РИА Новости, 26.01.2023
В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского
Сети кабельных телеоператоров были взломаны в ряде городов Ростовской области в среду, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T11:24
2023-01-26T11:24
2023-01-26T11:24
специальная военная операция на украине
происшествия
технологии
ростовская область
владимир зеленский
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846733882_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1ffbe94a4f61ec69cd706b89171979f0.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости. Сети кабельных телеоператоров были взломаны в ряде городов Ростовской области в среду, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин. В среду в местном паблике в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в Шахтах, Каменск-Шахтинском, Белой Калитве и некоторых других городах Ростовской области в результате взлома кабельного ТВ-оператора по всем каналам показывают выступление Владимира Зеленского. "Действительно, 25 января в ряде городов Ростовской области были зафиксированы факты взлома сетей кабельных телеоператоров", - сказал Тюрин. Ранее пресс-служба правительства Белгородской области также подтвердила несанкционированную замену телесигнала. В Крыму инцидент объяснили хакерской атакой.
https://ria.ru/20230110/plany-1843841915.html
ростовская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846733882_233:0:2901:2001_1920x0_80_0_0_08969b98b9117f6d1eae22c3e42abb7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, ростовская область, владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Технологии, Ростовская область, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского
В Ростовской области хакеры взломали кабельные телесети и показали обращение Зеленского