https://ria.ru/20230126/kfc-1847688244.html
Бывшее подразделение KFC подало еще одну заявку в Роспатент
Бывшее подразделение KFC подало еще одну заявку в Роспатент - РИА Новости, 26.01.2023
Бывшее подразделение KFC подало еще одну заявку в Роспатент
Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию еще одного варианта товарного знака... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:24
2023-01-26T18:24
2023-01-26T18:24
экономика
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
kfc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826668170_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_2f966fb7a876ec5fd549e181ff80c9ad.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию еще одного варианта товарного знака Rostic's, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что по состоянию на 26 января "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" подал три заявки. Поданные в сентябре и октябре 2022 года две заявки еще проходят экспертизу. Заявка от января текущего года "находится на стадии формальной экспертизы", уточнили в Роспатенте. На каждой из заявок указан бренд Rostic's. Но все они отличаются друг от друга только шрифтом. В Роспатенте также уточнили, что на имя "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" уже зарегистрирован товарный знак с изображением курицы. Он позволяет производить и продавать блюда, состоящие из курицы, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы. Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде.
https://ria.ru/20230124/kfc-1847175999.html
https://ria.ru/20221118/smak-1832627864.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826668170_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_cfd9f61482184d73f89b5e0790090d23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), kfc
Экономика, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), KFC
Бывшее подразделение KFC подало еще одну заявку в Роспатент
Бывшее подразделение KFC хочет зарегистрировать еще один вариант товарного знака Rostic's
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию еще одного варианта товарного знака Rostic's, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что по состоянию на 26 января "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" подал три заявки. Поданные в сентябре и октябре 2022 года две заявки еще проходят экспертизу. Заявка от января текущего года "находится на стадии формальной экспертизы", уточнили в Роспатенте.
На каждой из заявок указан бренд Rostic's. Но все они отличаются друг от друга только шрифтом.
В Роспатенте также уточнили, что на имя "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" уже зарегистрирован товарный знак с изображением курицы. Он позволяет производить и продавать блюда, состоящие из курицы, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы.
Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде.