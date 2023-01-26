https://ria.ru/20230126/kfc-1847688244.html

Бывшее подразделение KFC подало еще одну заявку в Роспатент

Бывшее подразделение KFC подало еще одну заявку в Роспатент - РИА Новости, 26.01.2023

Бывшее подразделение KFC подало еще одну заявку в Роспатент

Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию еще одного варианта товарного знака... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:24

2023-01-26T18:24

2023-01-26T18:24

экономика

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

kfc

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Бывшее подразделение KFC в России "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" подало заявку в Роспатент на регистрацию еще одного варианта товарного знака Rostic's, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что по состоянию на 26 января "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" подал три заявки. Поданные в сентябре и октябре 2022 года две заявки еще проходят экспертизу. Заявка от января текущего года "находится на стадии формальной экспертизы", уточнили в Роспатенте. На каждой из заявок указан бренд Rostic's. Но все они отличаются друг от друга только шрифтом. В Роспатенте также уточнили, что на имя "Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" уже зарегистрирован товарный знак с изображением курицы. Он позволяет производить и продавать блюда, состоящие из курицы, а также куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы. Американская Yum! Brands в конце октября сообщила о заключении договора продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи - компании "Смарт Сервис". Отмечалось, что рестораны откроются под брендом Rostic's. По условиям договора покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде.

https://ria.ru/20230124/kfc-1847175999.html

https://ria.ru/20221118/smak-1832627864.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), kfc