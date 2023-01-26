https://ria.ru/20230126/kayli-1847725113.html

Экс-замглавы Европарламента Кайли подаст в суд на польского евродепутата

Экс-замглавы Европарламента Кайли подаст в суд на польского евродепутата - РИА Новости, 26.01.2023

Экс-замглавы Европарламента Кайли подаст в суд на польского евродепутата

Бывшая заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли подаст в суд на польского депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского, который... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T22:03

2023-01-26T22:03

2023-01-26T22:03

в мире

яцек сариуш-вольский

европарламент

евросоюз

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АФИНЫ, 26 янв - РИА Новости. Бывшая заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли подаст в суд на польского депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского, который утверждает, что она получала деньги из Москвы и по этой причине за ней велась слежка, это ложь и клевета, заявил ее адвокат Михалис Димитракопулос. Заявление депутата публикует портал "Прото тема". "После оглушительного фиаско с фейковыми данными, которые якобы свидетельствовали о банковских переводах из Катара на личные счета Евы Кайли в Панаме, Европарламент "сотрясает" новая "бомба" лжи. Польский евродепутат Яцек Сарриуш-Вольский публично клевещет на госпожу Еву Кайли, что она "находилась под наблюдением секретных служб двух стран-членов ЕС в связи с ее платными контактами с Москвой". Это является ложью, клеветой и наносит серьезный урон личности госпожи Евы Кайли. Госпожа Ева Кайли будет обжаловать вышеуказанное решение в суде", - говорится в заявлении. Бельгийские власти 9 декабря 2022 года провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение - Движение перемен), а затем из фракции социалистов. Прокуратура Греции начала свое расследование в отношении Кайли в связи с возможным совершением ею преступлений, связанных со взяточничеством и отмыванием денег.

https://ria.ru/20221127/germaniya-1834582658.html

https://ria.ru/20221109/isk-1830236357.html

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в мире, яцек сариуш-вольский, европарламент, евросоюз