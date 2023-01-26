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Немцы не поддерживают поставки Киеву истребителей, показал опрос - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/istrebiteli-1847641345.html
Немцы не поддерживают поставки Киеву истребителей, показал опрос
Немцы не поддерживают поставки Киеву истребителей, показал опрос - РИА Новости, 26.01.2023
Немцы не поддерживают поставки Киеву истребителей, показал опрос
Большинство опрошенных немцев считают, что Германия не должна соглашаться на поставки истребителей Украине. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:25
2023-01-26T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. Большинство опрошенных немцев считают, что Германия не должна соглашаться на поставки истребителей Украине. Уточняется, что 11 процентов еще не определились. Опрос проводил немецкий журнал Der Spiegel с 25 по 26 января. Было опрошено 5063 респондента, статистическая погрешность исследования составляет до 2,8 процентных пункта. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил передать Киеву самолеты и ракеты, после того как западные страны заявили о намерении поставить республике танки.Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над постсоветской республикой "ни в коем случае" не введут бесполетную зону. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230126/tanki-1847585163.html
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в мире, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина
16:25 26.01.2023 (обновлено: 16:48 26.01.2023)
 
Немцы не поддерживают поставки Киеву истребителей, показал опрос

Der Spiegel: 63 процента опрошенных немцев высказались против поставок истребителей Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. Большинство опрошенных немцев считают, что Германия не должна соглашаться на поставки истребителей Украине.

"На вопрос о том, должна ли Германия также поставлять Украине истребители, отрицательно ответили в общей сложности 63 процента. Доля тех, кто "за", соответственно, невелика: всего 26 процентов выступили "скорее" или "определенно" за поставку истребителей Киеву", — пишет Der Spiegel.

Уточняется, что 11 процентов еще не определились.
Опрос проводил немецкий журнал Der Spiegel с 25 по 26 января. Было опрошено 5063 респондента, статистическая погрешность исследования составляет до 2,8 процентных пункта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил передать Киеву самолеты и ракеты, после того как западные страны заявили о намерении поставить республике танки.
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Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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