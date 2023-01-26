https://ria.ru/20230126/istrebiteli-1847641345.html

Немцы не поддерживают поставки Киеву истребителей, показал опрос

Немцы не поддерживают поставки Киеву истребителей, показал опрос - РИА Новости, 26.01.2023

Немцы не поддерживают поставки Киеву истребителей, показал опрос

Большинство опрошенных немцев считают, что Германия не должна соглашаться на поставки истребителей Украине. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:25

2023-01-26T16:25

2023-01-26T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768274109_0:118:3096:1860_1920x0_80_0_0_77c27cc3b0c59444b4961536b6bd14a2.jpg

БЕРЛИН, 26 янв — РИА Новости. Большинство опрошенных немцев считают, что Германия не должна соглашаться на поставки истребителей Украине. Уточняется, что 11 процентов еще не определились. Опрос проводил немецкий журнал Der Spiegel с 25 по 26 января. Было опрошено 5063 респондента, статистическая погрешность исследования составляет до 2,8 процентных пункта. Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил передать Киеву самолеты и ракеты, после того как западные страны заявили о намерении поставить республике танки.Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над постсоветской республикой "ни в коем случае" не введут бесполетную зону. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230126/tanki-1847585163.html

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина