Глава Минобороны ФРГ оценил требование Украины об отправке ей истребителей
Глава Минобороны ФРГ Писториус поддержал Шольца и отказался отправлять Украине истребители
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус разделяет позицию канцлера Олафа Шольца, что Германия не станет отправлять истребители на Украину.
"Канцлер об этом ясно заявил. И я разделяю эту точку зрения", - сказал Писториус журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает требования Украины об отправке ей истребителей.
Канцлер ФРГ, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.