https://ria.ru/20230126/istrebiteli-1847593159.html

Глава Минобороны ФРГ оценил требование Украины об отправке ей истребителей

Глава Минобороны ФРГ оценил требование Украины об отправке ей истребителей - РИА Новости, 26.01.2023

Глава Минобороны ФРГ оценил требование Украины об отправке ей истребителей

Министр обороны ФРГ Борис Писториус разделяет позицию канцлера Олафа Шольца, что Германия не станет отправлять истребители на Украину. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:35

2023-01-26T14:35

2023-01-26T14:35

в мире

олаф шольц

украина

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германия

минобороны германии

нато

борис писториус

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус разделяет позицию канцлера Олафа Шольца, что Германия не станет отправлять истребители на Украину. Канцлер ФРГ, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847576121.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, олаф шольц, украина, россия, германия, минобороны германии, нато, борис писториус