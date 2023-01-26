https://ria.ru/20230126/istrebiteli-1847504733.html

СМИ: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром

СМИ: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром

Возможная поставка истребителей Украине может превратиться в "логистический кошмар", пишет газета Politico. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:10

2023-01-26T10:10

2023-01-26T10:10

сергей лавров

украина

россия

киев

нато

f-15se

f-16

rafale

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможная поставка истребителей Украине может превратиться в "логистический кошмар", пишет газета Politico. Ранее Politico сообщило, что западные союзники Украины уже ведут внутренние дебаты по поводу передачи Киеву истребителей. "Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины", - пишет издание в статье, одна из частей которой с подзаголовком "Логистический кошмар" посвящена трудностям передачи истребителей Киеву. В материалы Politico отмечается, что особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, "которых нет на Украине". При этом эксперты отмечают, что силы РФ могли бы с легкостью выявить любую попытку построить базы и нанести по ним удар. По мнению одного из экспертов, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или истребители шведского производства Gripen, поскольку они могут взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос и требуют меньшего обслуживания. Однако в обоих типах самолетов ощущается некоторый дефицит, отмечает издание. А глава минобороны Швеции Пол Йонсон в интервью Politico заявил, что страна "не планирует в ближайшее время отправлять (истребители) Gripen на Украину". Другой тип истребителей - французские Rafale - могут потребовать присутствия значительного числа западного персонала на Украине для подготовки самолетов к полетам и их ремонту. "Эти люди автоматически станут мишенями", - пишет издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847453399.html

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей лавров, украина, россия, киев, нато, f-15se, f-16, rafale, в мире