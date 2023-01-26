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СМИ: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром - РИА Новости, 26.01.2023
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СМИ: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром
СМИ: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром - РИА Новости, 26.01.2023
СМИ: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром
Возможная поставка истребителей Украине может превратиться в "логистический кошмар", пишет газета Politico. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:10
2023-01-26T10:10
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
f-15se
f-16
rafale
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможная поставка истребителей Украине может превратиться в "логистический кошмар", пишет газета Politico. Ранее Politico сообщило, что западные союзники Украины уже ведут внутренние дебаты по поводу передачи Киеву истребителей. "Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины", - пишет издание в статье, одна из частей которой с подзаголовком "Логистический кошмар" посвящена трудностям передачи истребителей Киеву. В материалы Politico отмечается, что особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, "которых нет на Украине". При этом эксперты отмечают, что силы РФ могли бы с легкостью выявить любую попытку построить базы и нанести по ним удар. По мнению одного из экспертов, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или истребители шведского производства Gripen, поскольку они могут взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос и требуют меньшего обслуживания. Однако в обоих типах самолетов ощущается некоторый дефицит, отмечает издание. А глава минобороны Швеции Пол Йонсон в интервью Politico заявил, что страна "не планирует в ближайшее время отправлять (истребители) Gripen на Украину". Другой тип истребителей - французские Rafale - могут потребовать присутствия значительного числа западного персонала на Украине для подготовки самолетов к полетам и их ремонту. "Эти люди автоматически станут мишенями", - пишет издание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847453399.html
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Варвара Скокшина
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сергей лавров, украина, россия, киев, нато, f-15se, f-16, rafale, в мире
Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО, F-15SE, F-16, Rafale, В мире
10:10 26.01.2023
 
СМИ: передача Украине истребителей может стать логистическим кошмаром

Politico: передача Украине истребителей может превратиться в логистический кошмар

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Возможная поставка истребителей Украине может превратиться в "логистический кошмар", пишет газета Politico.
Ранее Politico сообщило, что западные союзники Украины уже ведут внутренние дебаты по поводу передачи Киеву истребителей.
"Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины", - пишет издание в статье, одна из частей которой с подзаголовком "Логистический кошмар" посвящена трудностям передачи истребителей Киеву.
В материалы Politico отмечается, что особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, "которых нет на Украине". При этом эксперты отмечают, что силы РФ могли бы с легкостью выявить любую попытку построить базы и нанести по ним удар.
По мнению одного из экспертов, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или истребители шведского производства Gripen, поскольку они могут взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос и требуют меньшего обслуживания.
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Однако в обоих типах самолетов ощущается некоторый дефицит, отмечает издание. А глава минобороны Швеции Пол Йонсон в интервью Politico заявил, что страна "не планирует в ближайшее время отправлять (истребители) Gripen на Украину".
Другой тип истребителей - французские Rafale - могут потребовать присутствия значительного числа западного персонала на Украине для подготовки самолетов к полетам и их ремонту. "Эти люди автоматически станут мишенями", - пишет издание.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Сергей ЛавровУкраинаРоссияКиевНАТОF-15SEF-16RafaleВ мире
 
 
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