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ЕСПЧ рассмотрит иск Нидерландов и Украины к России в приоритетном порядке - РИА Новости, 26.01.2023
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ЕСПЧ рассмотрит иск Нидерландов и Украины к России в приоритетном порядке
ЕСПЧ рассмотрит иск Нидерландов и Украины к России в приоритетном порядке - РИА Новости, 26.01.2023
ЕСПЧ рассмотрит иск Нидерландов и Украины к России в приоритетном порядке
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит иск Нидерландов и Украины против России в приоритетном порядке, сообщила в четверг председатель суда Шиофра РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:27
2023-01-26T14:27
европейский суд по правам человека (еспч)
mh17. расследование
россия
украина
нидерланды
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит иск Нидерландов и Украины против России в приоритетном порядке, сообщила в четверг председатель суда Шиофра О'лири. ЕСПЧ в среду признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России, который в том числе касается дела о крушении рейса MH17 в 2014 году. Это означает, что далее суд приступит к рассмотрению этого иска по существу. В то же время суд признал индивидуальные жалобы Украины против РФ, касающиеся вывоза детей с востока Украины в 2014 году, неприемлемыми. "Вчера было вынесено решение о приемлемости иска Нидерландов и Украины против России в связи с событиями на востоке Украины… Суд выделит ресурсы на это дело, а также постарается рассмотреть его в приоритетном порядке", - заявила О'лири на ежегодной пресс-конференции в Страсбурге, трансляция велась на сайте суда. ЕСПЧ год назад - 26 января 2022 года - начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в адрес России по делу MH17 в Донбассе в 2014 году. Первое заседание касалось вопроса приемлемости объединенных жалоб по делу о крушении малайзийского Boeing. Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены. Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
https://ria.ru/20230125/mh17-1847417238.html
https://ria.ru/20221118/mh17-1832444297.html
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европейский суд по правам человека (еспч), mh17. расследование, россия, украина, нидерланды
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), MH17. Расследование, Россия, Украина, Нидерланды
14:27 26.01.2023
 
ЕСПЧ рассмотрит иск Нидерландов и Украины к России в приоритетном порядке

Глава ЕСПЧ О'Лири: иск Нидерландов и Украины к России рассмотрят в приоритетном порядке

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкДворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит иск Нидерландов и Украины против России в приоритетном порядке, сообщила в четверг председатель суда Шиофра О'лири.
ЕСПЧ в среду признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России, который в том числе касается дела о крушении рейса MH17 в 2014 году. Это означает, что далее суд приступит к рассмотрению этого иска по существу. В то же время суд признал индивидуальные жалобы Украины против РФ, касающиеся вывоза детей с востока Украины в 2014 году, неприемлемыми.
"Вчера было вынесено решение о приемлемости иска Нидерландов и Украины против России в связи с событиями на востоке Украины… Суд выделит ресурсы на это дело, а также постарается рассмотреть его в приоритетном порядке", - заявила О'лири на ежегодной пресс-конференции в Страсбурге, трансляция велась на сайте суда.
ЕСПЧ год назад - 26 января 2022 года - начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в адрес России по делу MH17 в Донбассе в 2014 году. Первое заседание касалось вопроса приемлемости объединенных жалоб по делу о крушении малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
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