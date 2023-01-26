https://ria.ru/20230126/isk-1847590767.html

ЕСПЧ рассмотрит иск Нидерландов и Украины к России в приоритетном порядке

ЕСПЧ рассмотрит иск Нидерландов и Украины к России в приоритетном порядке - РИА Новости, 26.01.2023

ЕСПЧ рассмотрит иск Нидерландов и Украины к России в приоритетном порядке

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит иск Нидерландов и Украины против России в приоритетном порядке, сообщила в четверг председатель суда Шиофра РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T14:27

2023-01-26T14:27

2023-01-26T14:27

европейский суд по правам человека (еспч)

mh17. расследование

россия

украина

нидерланды

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ПАРИЖ, 26 янв - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрит иск Нидерландов и Украины против России в приоритетном порядке, сообщила в четверг председатель суда Шиофра О'лири. ЕСПЧ в среду признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России, который в том числе касается дела о крушении рейса MH17 в 2014 году. Это означает, что далее суд приступит к рассмотрению этого иска по существу. В то же время суд признал индивидуальные жалобы Украины против РФ, касающиеся вывоза детей с востока Украины в 2014 году, неприемлемыми. "Вчера было вынесено решение о приемлемости иска Нидерландов и Украины против России в связи с событиями на востоке Украины… Суд выделит ресурсы на это дело, а также постарается рассмотреть его в приоритетном порядке", - заявила О'лири на ежегодной пресс-конференции в Страсбурге, трансляция велась на сайте суда. ЕСПЧ год назад - 26 января 2022 года - начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в адрес России по делу MH17 в Донбассе в 2014 году. Первое заседание касалось вопроса приемлемости объединенных жалоб по делу о крушении малайзийского Boeing. Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены. Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.

https://ria.ru/20230125/mh17-1847417238.html

https://ria.ru/20221118/mh17-1832444297.html

россия

украина

нидерланды

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

европейский суд по правам человека (еспч), mh17. расследование, россия, украина, нидерланды