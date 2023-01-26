https://ria.ru/20230126/identichnost-1847661181.html

Эксперт призвал решать проблему национальной идентичности в малых городах

Эксперт призвал решать проблему национальной идентичности в малых городах - РИА Новости, 26.01.2023

Эксперт призвал решать проблему национальной идентичности в малых городах

Проблема сохранения национальной идентичности в России должна решаться через развитие малых городов страны, особенно стоит обратить внимание на те города, у... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:12

2023-01-26T17:12

2023-01-26T17:12

общество

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Проблема сохранения национальной идентичности в России должна решаться через развитие малых городов страны, особенно стоит обратить внимание на те города, у которых нет промышленного или научного профиля, они должны перестать иметь статус "демографического миграционного инкубатора", считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. По его словам, для поддержки малых городов России необходимо увеличивать и сохранить их налоговые базы, поддерживать местные торговые сети в борьбе с большими, дать возможность малым городам участвовать в конкурсе проектов создания комфортной городской среды. На Урале есть свои варианты развития малых городов - наукограды, но необходимо обратить внимание на те города, которые из этой классификации выпадают, отметил эксперт. "Мое предложение касается пересмотра статуса малых городов и рассмотрения тех городов, которые не входят в те существующие классификации, и дать им возможность для финансового развития, тем сам они бы перешли из того статуса, который у них есть, - это статус, если говорить жестко, некий демографический миграционный инкубатор для больших городов, так вот из этого статуса они должны выйти и получить новые возможности для развития", - сказал Гагарин.

https://ria.ru/20230126/turizm-1847657252.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия