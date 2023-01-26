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Эксперт призвал решать проблему национальной идентичности в малых городах - РИА Новости, 26.01.2023
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Эксперт призвал решать проблему национальной идентичности в малых городах
Эксперт призвал решать проблему национальной идентичности в малых городах - РИА Новости, 26.01.2023
Эксперт призвал решать проблему национальной идентичности в малых городах
Проблема сохранения национальной идентичности в России должна решаться через развитие малых городов страны, особенно стоит обратить внимание на те города, у... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:12
2023-01-26T17:12
общество
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Проблема сохранения национальной идентичности в России должна решаться через развитие малых городов страны, особенно стоит обратить внимание на те города, у которых нет промышленного или научного профиля, они должны перестать иметь статус "демографического миграционного инкубатора", считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. По его словам, для поддержки малых городов России необходимо увеличивать и сохранить их налоговые базы, поддерживать местные торговые сети в борьбе с большими, дать возможность малым городам участвовать в конкурсе проектов создания комфортной городской среды. На Урале есть свои варианты развития малых городов - наукограды, но необходимо обратить внимание на те города, которые из этой классификации выпадают, отметил эксперт. "Мое предложение касается пересмотра статуса малых городов и рассмотрения тех городов, которые не входят в те существующие классификации, и дать им возможность для финансового развития, тем сам они бы перешли из того статуса, который у них есть, - это статус, если говорить жестко, некий демографический миграционный инкубатор для больших городов, так вот из этого статуса они должны выйти и получить новые возможности для развития", - сказал Гагарин.
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общество, россия
Общество, Россия
17:12 26.01.2023
 
Эксперт призвал решать проблему национальной идентичности в малых городах

Эксперт Гагарин: проблему национальной идентичности надо решать через малые города

© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в медиабанкМалые города России - Торжок
Малые города России - Торжок - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Савостин
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Малые города России - Торжок. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Проблема сохранения национальной идентичности в России должна решаться через развитие малых городов страны, особенно стоит обратить внимание на те города, у которых нет промышленного или научного профиля, они должны перестать иметь статус "демографического миграционного инкубатора", считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.
"Та проблема, которая стоит перед нами, - это проблема, безусловно, сохранения нашей национальной идентичности, эта проблема прежде всего, как это может некоторым показаться странным, она должна решаться, безусловно, в малых городах", - сказал Гагарин на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: "Дискуссии о будущем. Малые города России" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, для поддержки малых городов России необходимо увеличивать и сохранить их налоговые базы, поддерживать местные торговые сети в борьбе с большими, дать возможность малым городам участвовать в конкурсе проектов создания комфортной городской среды.
На Урале есть свои варианты развития малых городов - наукограды, но необходимо обратить внимание на те города, которые из этой классификации выпадают, отметил эксперт.
"Мое предложение касается пересмотра статуса малых городов и рассмотрения тех городов, которые не входят в те существующие классификации, и дать им возможность для финансового развития, тем сам они бы перешли из того статуса, который у них есть, - это статус, если говорить жестко, некий демографический миграционный инкубатор для больших городов, так вот из этого статуса они должны выйти и получить новые возможности для развития", - сказал Гагарин.
Директор Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко во время круглого стола Дискуссии о будущем. Малые города России - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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