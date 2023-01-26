https://ria.ru/20230126/hive-1847722182.html

Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive

Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive - РИА Новости, 26.01.2023

Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive

Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive с жертвами по всему. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T21:26

2023-01-26T21:26

2023-01-26T21:26

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive с жертвами по всему. По данным ведомства, сотрудники ФБР проникли в компьютерные сети группировки, перехватили их ключи дешифрования и передали их жертвам хакеров по всему миру, предотвратив тем самым необходимость выплат 130 миллионов долларов в виде выкупа. Отмечается, что с июня 2021 года целью группировки стали свыше 1500 жертв по всему миру, за это время она получила более 100 миллионов долларов в виде выкупов. Среди жертв хакеров Hive были больницы, школы, финансовые фирмы и другие органы критической инфраструктуры. В одном их инцидентов больница, подвергшись атаке этой группировки, была вынуждена перейти на аналоговые методы оказания помощи и не могла принимать новых пациентов.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842085529.html

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2023

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в мире, технологии, сша, фбр