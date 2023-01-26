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Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive - РИА Новости, 26.01.2023
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Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive
Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive - РИА Новости, 26.01.2023
Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive
Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive с жертвами по всему. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T21:26
2023-01-26T21:26
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive с жертвами по всему. По данным ведомства, сотрудники ФБР проникли в компьютерные сети группировки, перехватили их ключи дешифрования и передали их жертвам хакеров по всему миру, предотвратив тем самым необходимость выплат 130 миллионов долларов в виде выкупа. Отмечается, что с июня 2021 года целью группировки стали свыше 1500 жертв по всему миру, за это время она получила более 100 миллионов долларов в виде выкупов. Среди жертв хакеров Hive были больницы, школы, финансовые фирмы и другие органы критической инфраструктуры. В одном их инцидентов больница, подвергшись атаке этой группировки, была вынуждена перейти на аналоговые методы оказания помощи и не могла принимать новых пациентов.
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в мире, технологии, сша, фбр
В мире, Технологии, США, ФБР
21:26 26.01.2023
 
Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive

Минюст США сообщил о ликвидации международной группировки хакеров-вымогателей Hive

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минюст США сообщил о ликвидации хакерской группировки Hive с жертвами по всему.
"Прошлой ночью министерство юстиции ликвидировало международную сеть хакеров-вымогателей, ответственную за вымогательство и попытки вымогательства сотен миллионов долларов у жертв в США и во всем мире", - приводятся на сайте минюста слова генпрокурора Меррика Гарланда.
По данным ведомства, сотрудники ФБР проникли в компьютерные сети группировки, перехватили их ключи дешифрования и передали их жертвам хакеров по всему миру, предотвратив тем самым необходимость выплат 130 миллионов долларов в виде выкупа. Отмечается, что с июня 2021 года целью группировки стали свыше 1500 жертв по всему миру, за это время она получила более 100 миллионов долларов в виде выкупов.
Среди жертв хакеров Hive были больницы, школы, финансовые фирмы и другие органы критической инфраструктуры. В одном их инцидентов больница, подвергшись атаке этой группировки, была вынуждена перейти на аналоговые методы оказания помощи и не могла принимать новых пациентов.
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