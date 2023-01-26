https://ria.ru/20230126/granty-1847497066.html

Полторы тысячи студентов получат миллион рублей на развитие стартапа

Полторы тысячи студентов получат миллион рублей на развитие стартапа - РИА Новости, 26.01.2023

Полторы тысячи студентов получат миллион рублей на развитие стартапа

Около 1,5 тысячи студентов в 2023 году получат миллион рублей на развитие стартапа, в 2022 году получателей гранта было на 500 меньше, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:31

2023-01-26T09:31

2023-01-26T09:37

общество

дмитрий чернышенко

валерий фальков

россия

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_f1e48707f51a7fc7a990e9b82c82c232.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Около 1,5 тысячи студентов в 2023 году получат миллион рублей на развитие стартапа, в 2022 году получателей гранта было на 500 меньше, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "В этом году финансирование в 1 миллион рублей на реализацию своих разработок получат 1,5 тысячи студентов, что на 500 больше, чем в 2022 году. В планах – усиление поддержки молодежи: в 2024 году гранты уже смогут получить 2 тысячи учащихся, к концу 2030 года – до 30 тысяч", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба Минобрнауки России. В пресс-службе добавили, что отбор участников программы "Студенческий стартап" проводится по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. "Для ребят уже работают 60 "Предпринимательских Точек кипения", 151 акселератор и 19 стартап-студий. Также хорошо зарекомендовал себя конкурс "Студенческий стартап". Благодаря ему в 2022 году поддержку получили 1 тысача ребят, в этом году принято решение увеличить количество грантополучателей", - отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба министерства. В министерстве также отметили, что победители конкурса должны будут зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа, прием заявок на конкурс "Студенческий стартап" завершится 3 апреля 2023 года, сам конкурс проводится в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

https://ria.ru/20221223/grant-1840841266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, дмитрий чернышенко, валерий фальков, россия, навигатор абитуриента